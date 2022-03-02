Тиаго Алькантара вернется через считанные дни

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет травмы полузащитника Тиаго Алькантары.

Тиаго должен был выйти в стартовом составе "Ливерпуля" на воскресный финал Кубка Лиги против "Челси", но травмировался на разминке.



Когда матч начался, Алькантара был в слезах. Казалось, это может быть связано не только с пропуском финала, но и тяжестью травмы.



Однако ничего страшного не случилось, как показало углубленное обследование. 30-летний испанец точно будет готов к матчу Лиги Чемпионов против "Интера" на следующей неделе.



"То был очень эмоциональный момент. Я наблюдал за разминкой и не видел, чтобы что-нибудь случилось, но затем я вернулся в раздевалку, а он сидит на столе и говорит, что почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. То был непростой момент".



"Он не мог выйти в старте, и нам пришлось принять решение".



"Из всего нашего состава он, наверное, выиграл трофеев больше всех. И когда такой игрок демонстрирует эмоции... Мне не понравилось, что ему пришлось пережить, находясь так близко к финалу. Но мне очень понравилось его желание сыграть. Он здоров, но пока не готов играть".



"Когда он снова сыграет? Мы пока не знаем. Я не уверен насчет уикенда, но к "Интеру" он точно будет готов", — цитирует Клоппа Daily Mirror.