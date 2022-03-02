"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии от обидчика МЮ

"Мидлсбро" преподнес еще одну сенсацию в Кубке Англии, после "Манчестер Юнайтед выбив из турнира и "Тоттенхэм" — 1:0.

У обеих команд были шансы вырвать победу в основные 90 минут, а нападающий "шпор" Харри Кейн даже забил отмененный из-за офсайда гол.



Однако судьбе матча было суждено решиться в экстра-таймах. Во втором из них 19-летний Джош Коберт сыграл в стенку с партнером на правом краю штрафной площади, приблизился к воротам и пробил с острого угла — 1:0.



"Тоттенхэм" отыграться уже не смог, своим вылетом фактически подтвердив очередной бестрофейный сезон.



Еще в одном матче вечера "Кристал Пэлас" победил "Стоук" со счетом 2:1, благодаря чему присоединился к числу четвертьфиналистов.



Мидлсбро" — "Тоттенхэм" — 1:0 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Коберн 107.



"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис (Скарлетт 115), Дохерти (Роял 81), Хейбьерг, Уинкс, Сессеньон (Бергвейн 81), Кулусевски (Регилон 105), Сон, Кейн.



Кристал Пэлас" — "Стоук" — 2:1 (0:0)



Голы: Куяте 53, Ридевалд 82 — Таймон 58.