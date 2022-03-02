"Сити" победил "Питерборо" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" пришлось попотеть, чтобы преодолеть сопротивление "Питерборо" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

"Горожане" неважно выглядели в первом тайме против худшей команды Чемпионшипа, лишь отметившись несколькими неточными ударами.



После перерыва "Сити" заиграл сосредоточеннее и на 60-й минуте открыл счет. Рияд Махрез вошел в штрафную с правого фланга, выждал момент и пробил в дальний гол — 0:1.



Спустя семь минут Джек Грилиш технично принял заброс от центральной линии поля и затем расстрелял голкипера — 0:2.



Далее "горожане" полностью контролировали игру и вполне могли победить с крупным счетом, но решили ограничиться двумя голами.



Питерборо" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)



Голы: Махрез 60, Грилиш 67.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аке (Лапорт 45), Диаш (Стоунс 45), Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Фоден, Махрез, Жезус, Грилиш.