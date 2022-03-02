"Сити" победил "Питерборо" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Джек Грилиш и Фил Фоден "Манчестер Сити" пришлось попотеть, чтобы преодолеть сопротивление "Питерборо" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

"Горожане" неважно выглядели в первом тайме против худшей команды Чемпионшипа, лишь отметившись несколькими неточными ударами.

После перерыва "Сити" заиграл сосредоточеннее и на 60-й минуте открыл счет. Рияд Махрез вошел в штрафную с правого фланга, выждал момент и пробил в дальний гол — 0:1.

Спустя семь минут Джек Грилиш технично принял заброс от центральной линии поля и затем расстрелял голкипера — 0:2.

Далее "горожане" полностью контролировали игру и вполне могли победить с крупным счетом, но решили ограничиться двумя голами.

Питерборо" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)

Голы: Махрез 60, Грилиш 67.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аке (Лапорт 45), Диаш (Стоунс 45), Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Фоден, Махрез, Жезус, Грилиш.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Питерборо

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 00:10

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Последние комментарии:




  1. mancityman 02.03.2022 00:40 # mancityman
    КОРОЛИ!!!
    СЛАВА УКРАИНЕ!!!
    Смерть российским оккупантам!!!

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  2. vagifspurs 02.03.2022 00:31 # vagifspurs
    Может братишка на Антонио решит самовыпилится с кубка англии ммм??? Лучше все силы на АПЛочку кинуть. Если уж с Боро так мучаемся, нах надо

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  3. vagifspurs 02.03.2022 00:29 # vagifspurs
    СЛАВА УКРАИНЕ

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  4. superglor 02.03.2022 00:21 # superglor
    Непринужденно разгромили сильную команду! Кто там говорил что Сити только благодаря деньгам может побеждать? Выкусите.

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  5. moneycity 02.03.2022 00:21 # moneycity
    КОРОЛИ!
    СЛАВА УКРАИНЕ!

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  6. true-manc 02.03.2022 00:17 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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