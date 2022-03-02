"Сити" победил "Питерборо" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Манчестер Сити" пришлось попотеть, чтобы преодолеть сопротивление "Питерборо" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.
"Горожане" неважно выглядели в первом тайме против худшей команды Чемпионшипа, лишь отметившись несколькими неточными ударами.
После перерыва "Сити" заиграл сосредоточеннее и на 60-й минуте открыл счет. Рияд Махрез вошел в штрафную с правого фланга, выждал момент и пробил в дальний гол — 0:1.
Спустя семь минут Джек Грилиш технично принял заброс от центральной линии поля и затем расстрелял голкипера — 0:2.
Далее "горожане" полностью контролировали игру и вполне могли победить с крупным счетом, но решили ограничиться двумя голами.
Питерборо" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)
Голы: Махрез 60, Грилиш 67.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аке (Лапорт 45), Диаш (Стоунс 45), Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Фоден, Махрез, Жезус, Грилиш.
02.03.2022 00:10
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Смерть российским оккупантам!!!
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Может братишка на Антонио решит самовыпилится с кубка англии ммм??? Лучше все силы на АПЛочку кинуть. Если уж с Боро так мучаемся, нах надо
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СЛАВА УКРАИНЕ
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Непринужденно разгромили сильную команду! Кто там говорил что Сити только благодаря деньгам может побеждать? Выкусите.
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КОРОЛИ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
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