Абрамович получит первые предложения по "Челси" уже на этой неделе

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович уже на этой неделе может получить первые предложения от инвесторов, желающих купить его клуб.

На днях в прессе появились слухи, что Абрамович начал готовиться к продаже "Челси", которым он владеет с 2003 года. К этому Романа подталкивает жесткая санкционная риторика британских властей.

Слухи о том, что Абрамович может продать "Челси", появляются не первый раз, однако на сей раз, сообщает The Telegraph, у Романа есть ощущение, что ему не оставляют выбора — иначе его актив будет заморожен или даже конфискован.

К слову, "Челси" — не единственный британский актив, от которого Абрамович может быть вынужден поспешно избавиться. Роман выставил на продажу и свой роскошный особняк на Кенсингтон Палас Гарденс.

По информации издания, есть уже три стороны, обозначивших свой интерес к покупке лондонского клуба, и официальные предложения не заставят себя ждать.

Прежде Абрамовичу уже поступали предложения в размере до 2.2 млрд. фунтов. При этом долг "Челси" перед Романом составляет 1.51 млрд. фунтов, и прощать его потомок сефардских евреев не намерен.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 01.03.2022 23:07 # jirrort
    Кто знает номер Абрамовича? Я тоже хотел бы сделать предложение.

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  2. electric 01.03.2022 23:07 # electric
    Ну что пенсы, за кого будете "болеть"?

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