Абрамович получит первые предложения по "Челси" уже на этой неделе

Владелец "Челси" Роман Абрамович уже на этой неделе может получить первые предложения от инвесторов, желающих купить его клуб.

На днях в прессе появились слухи, что Абрамович начал готовиться к продаже "Челси", которым он владеет с 2003 года. К этому Романа подталкивает жесткая санкционная риторика британских властей.



Слухи о том, что Абрамович может продать "Челси", появляются не первый раз, однако на сей раз, сообщает The Telegraph, у Романа есть ощущение, что ему не оставляют выбора — иначе его актив будет заморожен или даже конфискован.



К слову, "Челси" — не единственный британский актив, от которого Абрамович может быть вынужден поспешно избавиться. Роман выставил на продажу и свой роскошный особняк на Кенсингтон Палас Гарденс.



По информации издания, есть уже три стороны, обозначивших свой интерес к покупке лондонского клуба, и официальные предложения не заставят себя ждать.



Прежде Абрамовичу уже поступали предложения в размере до 2.2 млрд. фунтов. При этом долг "Челси" перед Романом составляет 1.51 млрд. фунтов, и прощать его потомок сефардских евреев не намерен.