Тухель: "Прекратите, я не политик"

Наставник "Челси" Томас Тухель потребовал перестать задавать ему вопросы насчет владельца клуба Романа Абрамовича и ситуации на Украине.

На днях Тухель уже сказал, что не ожидает никаких изменений для себя после решения Абрамовича отойти от управления клубом.



Во вторник во время пресс-конференции на Томаса посыпались очередные вопросы на острую тему, и получающий зарплату от российского олигарха тренер вспылил.



"Прекратите, я не политик. Я лишь могу повторить, что уже сказал, и мне плохо от того, что я вынужден это делать. Я никогда не участвовал в войне, и мне плохо даже говорить об этом".



"Это честь для меня — сидеть здесь, находясь в мире. Я делаю все возможное, но вы должны прекратить задавать мне эти вопросы, потому что у меня нет ответов для вас", — цитирует Тухеля Sky Sports.