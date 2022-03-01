Тухель: "Прекратите, я не политик"
Наставник "Челси" Томас Тухель потребовал перестать задавать ему вопросы насчет владельца клуба Романа Абрамовича и ситуации на Украине.
На днях Тухель уже сказал, что не ожидает никаких изменений для себя после решения Абрамовича отойти от управления клубом.
Во вторник во время пресс-конференции на Томаса посыпались очередные вопросы на острую тему, и получающий зарплату от российского олигарха тренер вспылил.
"Прекратите, я не политик. Я лишь могу повторить, что уже сказал, и мне плохо от того, что я вынужден это делать. Я никогда не участвовал в войне, и мне плохо даже говорить об этом".
"Это честь для меня — сидеть здесь, находясь в мире. Я делаю все возможное, но вы должны прекратить задавать мне эти вопросы, потому что у меня нет ответов для вас", — цитирует Тухеля Sky Sports.
01.03.2022 22:00
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Последние комментарии:
Ты не политик ты собака еврея
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Почему не спросили чей Кр4м - для полного возгорания)
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Какое же говно у людей в голове. Так же и к стримерам бегают, доебывают своей Украиной. Те уже в открытую шлют их накуй, на политические стримы, а умалишенные всё равно не заканчиваются. ФАПЛ тоже обгадили, сами знаете кто.
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бедняга.. трёхногая лукака ебет его Сиси а тут еще вопросы про жыда и политику..
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вот пидоры, доебывают людей
он то каким боком здесь
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А кто ты? Кто ты?
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