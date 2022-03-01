Тухель: "Прекратите, я не политик"

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель потребовал перестать задавать ему вопросы насчет владельца клуба Романа Абрамовича и ситуации на Украине.

На днях Тухель уже сказал, что не ожидает никаких изменений для себя после решения Абрамовича отойти от управления клубом.

Во вторник во время пресс-конференции на Томаса посыпались очередные вопросы на острую тему, и получающий зарплату от российского олигарха тренер вспылил.

"Прекратите, я не политик. Я лишь могу повторить, что уже сказал, и мне плохо от того, что я вынужден это делать. Я никогда не участвовал в войне, и мне плохо даже говорить об этом".

"Это честь для меня — сидеть здесь, находясь в мире. Я делаю все возможное, но вы должны прекратить задавать мне эти вопросы, потому что у меня нет ответов для вас", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Абрамович, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 22:00

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  1. chr1s8rown 01.03.2022 22:33 # chr1s8rown
    Ты не политик ты собака еврея

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  2. skychnie-oboi 01.03.2022 22:30 # skychnie-oboi
    Почему не спросили чей Кр4м - для полного возгорания)

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  3. high-malvern 01.03.2022 22:21 # high-malvern
    Какое же говно у людей в голове. Так же и к стримерам бегают, доебывают своей Украиной. Те уже в открытую шлют их накуй, на политические стримы, а умалишенные всё равно не заканчиваются. ФАПЛ тоже обгадили, сами знаете кто.

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  4. frisby 01.03.2022 22:11 # frisby
    бедняга.. трёхногая лукака ебет его Сиси а тут еще вопросы про жыда и политику..

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  5. superperez101 01.03.2022 22:07 # superperez101
    вот пидоры, доебывают людей
    он то каким боком здесь

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  6. electric 01.03.2022 22:05 # electric
    А кто ты? Кто ты?

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