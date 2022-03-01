Представлен новый дизайн мяча на концовку сезона Премьер-Лиги
Компания Nike представила обновленный дизайн мяча Nike Flight на три заключительных месяца сезона Премьер-Лиги 2021/22.
Напомним, зимние месяцы в Премьер-Лиге играли специальной версией мяча яркой раскраски, дабы улучшить его видимость при плохих погодных условиях.
Наступление весны Премьер-Лига отметила обновлением дизайна мяча. Это все тот же Nike Flight, но бело-голубого цвета.
Единственное небольшое отличие от предыдущий версии — 12 "сигнальных" пятен красного цвета, которые улучшают визуальное восприятие и позволяют игрокам лучше контролировать скорость и кручение мяча.
01.03.2022 21:00
Просмотров: 299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Почему без жовто-блакитных цветов?
(ответить)
Алиссон таких штук этак 20 будет из сетки своих ворот доставать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий