Представлен новый дизайн мяча на концовку сезона Премьер-Лиги

Мяч Nike Flight Компания Nike представила обновленный дизайн мяча Nike Flight на три заключительных месяца сезона Премьер-Лиги 2021/22.

Напомним, зимние месяцы в Премьер-Лиге играли специальной версией мяча яркой раскраски, дабы улучшить его видимость при плохих погодных условиях.

Наступление весны Премьер-Лига отметила обновлением дизайна мяча. Это все тот же Nike Flight, но бело-голубого цвета.

Единственное небольшое отличие от предыдущий версии — 12 "сигнальных" пятен красного цвета, которые улучшают визуальное восприятие и позволяют игрокам лучше контролировать скорость и кручение мяча.

Мяч Nike Flight

Мяч Nike Flight

Мяч Nike Flight

Мяч Nike Flight

Мяч Nike Flight


Метки Nike, Премьер-Лига, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 01.03.2022 21:39 # superglor
    Почему без жовто-блакитных цветов?

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  2. geniusss 01.03.2022 21:16 # geniusss
    Алиссон таких штук этак 20 будет из сетки своих ворот доставать

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