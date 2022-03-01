Представлен новый дизайн мяча на концовку сезона Премьер-Лиги

Компания Nike представила обновленный дизайн мяча Nike Flight на три заключительных месяца сезона Премьер-Лиги 2021/22.

Напомним, зимние месяцы в Премьер-Лиге играли специальной версией мяча яркой раскраски, дабы улучшить его видимость при плохих погодных условиях.



Наступление весны Премьер-Лига отметила обновлением дизайна мяча. Это все тот же Nike Flight, но бело-голубого цвета.



Единственное небольшое отличие от предыдущий версии — 12 "сигнальных" пятен красного цвета, которые улучшают визуальное восприятие и позволяют игрокам лучше контролировать скорость и кручение мяча.



















