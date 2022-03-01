Рюдигер находится в "постоянном диалоге" с "Реалом" и ПСЖ

Антонио Рюдигер Представители защитника "Челси" Антонио Рюдигера находятся в постоянном диалоге с "Реалом" и ПСЖ.

С января Рюдигер имеет право свободно вести переговоры зарубежными клубами, поскольку контракт Антонио с "Челси" истекает в конце сезона.

Рюдигер не закрывает дверь перед "Челси", однако в данный момент стороны не близки к продлению сотрудничества и уже более месяца не ведут переговоры. Как сообщает Sky Sports, игрок сборной Германии не получал предложения о новой сделке от "синих".

28-летний защитник хочет взвесить все имеющиеся у него варианты, а спортивный аспект для него не менее важен, чем финансовый.

Несмотря на диалог Рюдигера с "Реалом" и ПСЖ, Антонио едва ли примет решение насчет своего будущего ранее окончания сезона.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 20:00

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