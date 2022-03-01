Венгер не вернется в "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не вернется в лондонский клуб.

Ранее в этом сезоне Микель Артета, нынешний наставник "Арсенала" и бывший игрок Венгера, объявил, что лично разговаривает с Арсеном о возвращении того в клуб.



Предполагалось, что Венгер может занять какую-нибудь отличную от тренерской роль: директора, консультанта, представителя клуба.



Как сообщает Evening Standard, с 72-летним французом также общался технический директор "канониров" Эду, однако достичь компромисса сторонам не удалось.



Добавим, что Венгер покинул "Арсенал" в конце сезона 2017/18, проведя на тренерском мостике 22 сезона. С ноября 2019 Арсен трудится директором в ФИФА.