Клопп: "С Эллиоттом этого не повторится"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его юный полузащитник Харви Эллиотт сделал правильные выводы после инцидента с зажженным файером.

Накануне FA потребовала объяснений от 18-летнего Эллиотта, который отметил победу "Ливерпуля" над "Челси" в финале Кубка Лиги с помощью пиротехники.



Клопп не видит в этом такой уж большой проблемы и уверяет, что инцидент исчерпан.



"Поговорю ли я с ним? Да, возможно. Харви — очень молодой человек. Я могу вас заверить, что с ним этого не повторится. Думаю ли я, что случилась худшая вещь в мировом футболе за все времена? Нет".



"У нас была вечеринка в раздевалке. Громкая музыка в автобусе, но без музыки в самолете, а полпервого ночи мы уже были дома".



"Вчера у парней был выходной, а сегодня мы снова тренировались. Мы не так уж бурно праздновали", — цитирует Клоппа Daily Mail.