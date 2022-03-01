Клопп: "С Эллиоттом этого не повторится"

Харви Эллиотт Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его юный полузащитник Харви Эллиотт сделал правильные выводы после инцидента с зажженным файером.

Накануне FA потребовала объяснений от 18-летнего Эллиотта, который отметил победу "Ливерпуля" над "Челси" в финале Кубка Лиги с помощью пиротехники.

Клопп не видит в этом такой уж большой проблемы и уверяет, что инцидент исчерпан.

"Поговорю ли я с ним? Да, возможно. Харви — очень молодой человек. Я могу вас заверить, что с ним этого не повторится. Думаю ли я, что случилась худшая вещь в мировом футболе за все времена? Нет".

"У нас была вечеринка в раздевалке. Громкая музыка в автобусе, но без музыки в самолете, а полпервого ночи мы уже были дома".

"Вчера у парней был выходной, а сегодня мы снова тренировались. Мы не так уж бурно праздновали", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Кубок Лиги, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 18:00

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  1. superperez101 01.03.2022 18:12 # superperez101
    эмоции взяли верх
    хотя если копнуть, то ведь именно фанаты челси втыкали себе фаеры в жопу совсем недавно))
    и именно челси проиграл финал кубка лиги

    так что Эллиот красава, дважды унизил челси
    ну а Клопп защищает игрока, молодец

    Ливерпуль - чемпион!

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  2. skychnie-oboi 01.03.2022 18:10 # skychnie-oboi
    Тут людей убивают ...а они какой то ебучий файер тут обсасывают.

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  3. liverpyl 01.03.2022 18:07 # liverpyl
    че ты оправдывоешся пусть все идут на хуй

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