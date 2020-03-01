МЮ подтвердил, что уже ищет нового тренера

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто подтвердил, что процесс поисков нового главного тренера стартовал.

Ранее во вторник "Юнайтед" опубликовал финансовый отчет за очередной квартал. Выступая перед инвесторами, Мерто пролил свет на тренерскую ситуацию.



"Сейчас мы осуществляем тщательный процесс по определению нового главного тренера, который приступит к работе этим летом с установкой вернуть нас к борьбе за трофеи на внутренней и европейской аренах".



"Мы наблюдаем прогресс при нынешнем наставнике Ральфе Рангнике относительно периода в октябре и начале ноября, что обернулось уходом Оле Гуннара Сульшера".



"Мы знаем, что стабильность — это ключ к нашему попаданию в топ-4 по итогам этого сезона. Я хочу повторить, что это не является предельной целью для "Манчестер Юнайтед", потому что каждый в клубе сосредоточен на борьбе за самые важные трофеи", — цитирует Мерто ESPN.



Если говорить о квартальном финансовом отчете, то из него следует, что долг "Юнайтед" вырос до 494.8 млн. фунтов, а на увольнение штаба Сульшера клуб потратил 10 млн. фунтов, из которых 7.5 млн. фунтов достались самому Оле.