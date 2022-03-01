Левандовски: "Я открыт ко всему"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подарил надежду на своей переезд в Премьер-Лигу грядущим летом.

Прошлым летом, незадолго до закрытия летнего трансферного окна, издание Sky Sports сообщило, что Левандовски хочет уйти из "Баварии" и может отправиться в Премьер-Лигу.



По всей видимости, это желание Роберт, чей контракт в Мюнхене истекает в 2023 году, не утратил, что может заинтересовать английские гранды.



"Я открыт ко всему. Я спокоен. Мне важно сосредоточиться на своей игре и на том, что может произойти на поле. Все остальное, с чем еще предстоит разобраться, является вторичным для меня", — сообщил Левандовски Sky Sport Deutschland.



Добавим, третий сезон кряду Левандовски демонстрирует результативность свыше одного гола за матч. В этой кампании Роберт отличился 39 раз в 33 матчах.