Боуэн: "В другой жизни я бы стал фермером"

Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн признался, что мог выбрать для себя другую профессию, нежели футбол.

Сейчас 25-летний Боуэн блистает за "Вест Хэм", называется кандидатом в сборную Англии и трансферной целью "Ливерпуля".



Однако Джаррод родом из деревеньки Херефордшир под Бирмингемом, и свою жизнь он вполне мог связать с сельским хозяйством.



"У меня дома была предельно сельская жизнь. Там много фермеров. Перед тобой открыты многие пути, но обычно футбол — не тот путь, по которому ты следуешь".



"Возможно, в другой жизни я бы стал фермером. Когда я был ребенком, то постоянно проводил время с дедом и дядей на их ферме. Мысль о том, чтобы стать фермером, лучше, чем то, чем они на самом деле занимаются", — сообщил Боэун The Telegraph.