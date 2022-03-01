Судейский корпус извинился перед "Эвертоном"
Глава судейского корпуса Майк Райли извинился перед "Эвертоном" за неназначенный пенальти в матче минувшего уикенда против "Манчестер Сити".
Напомним, накануне стало известно, что "Эвертон" подал официальную жалобу в Премьер-Лигу по поводу судейства в последних матчах, а заодно потребовал извинений перед своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом и его игроками за то, что попадание мяча в руку полузащитника "Сити" Родри" осталось безнаказанным.
Как стало известно Daily Mail, возглавляющий судейский корпус (Professional Game Match Official Limited) Майк Райли лично связался с Лэмпардом и президентом "ирисок" Биллом Кенрайтом, признав, что у рефери Пола Тирни и арбитра VAR Криса Каваны вышла накладка на выходных.
Фактически Райли подтвердил, что "Эвертон" должен был получить пенальти — а вместе с ним и возможность спасти матч, который завершился победой "горожан" со счетом 0:1.
01.03.2022 14:00
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Последние комментарии:
Короли патамушта ахахахххх)))
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отстранить обоих до конца сезона. Рассмотреть вопрос о лишнии лицензии - это уже не первый их косяк.
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снимайте очки сука в галубого гавна - которое тянут за всё что можно продажные судьи.. этот хуесос даже к монитору не ходил..
реально как памойка мю во главе с красноносым алкашом покупала судей для чемпионства так теперь лысый дырявый шарлатан покупает..
и всё равно
0 ЛЧ
51 год бе евротрофеев
141 год позора на эмптихад
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Снять 2 очка с сруманков
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и дали им сосалку))
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Поздно
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Игра рукой это нормально к этих мудаков, тупее ебланов не найти, чем судьи из Британии.
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