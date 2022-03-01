Судейский корпус извинился перед "Эвертоном"

Фрэнк Лэмпард Глава судейского корпуса Майк Райли извинился перед "Эвертоном" за неназначенный пенальти в матче минувшего уикенда против "Манчестер Сити".

Напомним, накануне стало известно, что "Эвертон" подал официальную жалобу в Премьер-Лигу по поводу судейства в последних матчах, а заодно потребовал извинений перед своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом и его игроками за то, что попадание мяча в руку полузащитника "Сити" Родри" осталось безнаказанным.

Как стало известно Daily Mail, возглавляющий судейский корпус (Professional Game Match Official Limited) Майк Райли лично связался с Лэмпардом и президентом "ирисок" Биллом Кенрайтом, признав, что у рефери Пола Тирни и арбитра VAR Криса Каваны вышла накладка на выходных.

Фактически Райли подтвердил, что "Эвертон" должен был получить пенальти — а вместе с ним и возможность спасти матч, который завершился победой "горожан" со счетом 0:1.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Райли, рефери, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 14:00

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  1. mcfc-fantactic 01.03.2022 15:09 # mcfc-fantactic
    Короли патамушта ахахахххх)))

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  2. vals1702 01.03.2022 15:08 # vals1702
    отстранить обоих до конца сезона. Рассмотреть вопрос о лишнии лицензии - это уже не первый их косяк.

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  3. frisby 01.03.2022 14:48 # frisby
    снимайте очки сука в галубого гавна - которое тянут за всё что можно продажные судьи.. этот хуесос даже к монитору не ходил..
    реально как памойка мю во главе с красноносым алкашом покупала судей для чемпионства так теперь лысый дырявый шарлатан покупает..
    и всё равно
    0 ЛЧ
    51 год бе евротрофеев
    141 год позора на эмптихад

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  4. chr1s8rown 01.03.2022 14:20 # chr1s8rown
    Снять 2 очка с сруманков

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  5. scauzer11 01.03.2022 14:12 # scauzer11
    и дали им сосалку))

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  6. spyboy 01.03.2022 14:10 # spyboy
    Поздно

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  7. mancunia-planet 01.03.2022 14:02 # mancunia-planet
    Игра рукой это нормально к этих мудаков, тупее ебланов не найти, чем судьи из Британии.

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