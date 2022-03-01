Судейский корпус извинился перед "Эвертоном"

Глава судейского корпуса Майк Райли извинился перед "Эвертоном" за неназначенный пенальти в матче минувшего уикенда против "Манчестер Сити".

Напомним, накануне стало известно, что "Эвертон" подал официальную жалобу в Премьер-Лигу по поводу судейства в последних матчах, а заодно потребовал извинений перед своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом и его игроками за то, что попадание мяча в руку полузащитника "Сити" Родри" осталось безнаказанным.



Как стало известно Daily Mail, возглавляющий судейский корпус (Professional Game Match Official Limited) Майк Райли лично связался с Лэмпардом и президентом "ирисок" Биллом Кенрайтом, признав, что у рефери Пола Тирни и арбитра VAR Криса Каваны вышла накладка на выходных.



Фактически Райли подтвердил, что "Эвертон" должен был получить пенальти — а вместе с ним и возможность спасти матч, который завершился победой "горожан" со счетом 0:1.