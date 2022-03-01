Фердинанд считает, что МЮ не выиграть Премьер-Лигу с Магуайром

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" не выиграть Премьер-Лигу с таким медлительным центральным защитником, как Харри Магуайр.

Магуайр в целом неважно проводит этот сезон, а на матч против "Уотфорда" на прошлой неделе даже был переведен в запас тренером Ральфом Рангником.



По мнению Фердинанда, самому дорогому защитнику в мире не хватает скорости, чтобы "Юнайтед" мог играть так, как это делают лучшие команды.



"Позволит ла Магуайр выиграть вам лигу? Тот еще вопрос".



"Дело в том, что тренеры с философией Ральфа Рангника и все команды топ-уровня хотят диктовать свою игру и использовать высокую линию обороны".



"Следовательно тебе нужны защитники, которые могут обороняться возле центральной линии поля в ситуациях один на один, два на два или три на два, если ты хочешь сделать это чуть безопаснее. Когда ты можешь играть два на два или один на один возле центральной линии, у тебя будет больше игроков на чужой половине поля. Поэтому топ-команды и делают это, они рано возвращают себе мяч и оказываются ближе к чужим воротам".



"Ливерпуль" делает это потрясающе хорошо, "Манчестер Сити" делает это очень хорошо, как и "Бавария". Это лучшие команды на планете, и каждый хочет играть так же. В том числе Рангник".



"Возможно ли играть таким образом с Магуайром? В этом-то и проблема. Его скорость не позволят это, он всегда играет с оглядкой назад".



"Будь я быстрый центральный нападающий или другой быстрый атакующий игрок, я бы кружил около Харри Магуайра. При всех его сильных сторонах, это (недостаточная скорость) — его большое слабое место, а скорость имеет фундаментальное значение для всех команд топ-уровня".



"В долгосрочной перспективе Магуайру будет сложно, только если он не найдет возможность стать быстрее".



"Тебе это необходимо. Команды топ-уровня, игроки топ-уровня умеют это. Оставь Япа Стама возле центральной линии поля — проблем не будет. Оставь Виргила Ван Дейка возле центральной линии поля — проблем не будет", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.