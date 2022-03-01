Гвардиола назвал пять команд, которые не боятся играть в открытый футбол с "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что только пять команд в Премьер-Лиге готовы играть против "горожан" в открытый футбол.

В минувший уикенд "Сити" пришлось попотеть, чтобы вырвать победу 0:1 против "Эвертона". "Горожане" в очередной раз были вынуждены взламывать насыщенную оборону, однако Гвардиола не винит в этом соперников.



"Я знаю, что мы подталкиваем соперников к этому, но за исключением "Ливерпуля", "Брайтона", "Арсенала", "Виллы" и Лидса", остальные отсиживаются в обороне".



"Я не говорю, что в этом есть нечто неправильное — каждый тренер волен поступать, как пожелает".



"Один из главных принципов — быть терпеливыми. Не пропускай, и в правильный момент ты сможешь вырвать победу. Нужно продолжать этом духе", — цитирует Гвардиолу Daily Express.