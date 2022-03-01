Варди готов сыграть впервые с декабря

Нападающий "Лестера" Джейми Варди готов вернуться на футбольное поле после двух месяцев отсутствия.

Последний раз Варди принимал участие в матче за "Лестер" еще 28 декабря против "Ливерпуля". Все это время Джейми лечил заднюю поверхность бедра.



Однако сейчас 35-летний англичанин, забивший 11 голов за "лис" в этом сезоне, уже выздоровел и готов сыграть против "Бернли" в рамках Премьер-Лиги во вторник вечером.



"Это отличная новость для нас. Для любой команды важно обладать игроком такого характера и такого мастерства. Это сделает нас сильнее", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Daily Mail.



Добавим, пока Варди отсутствовал, "Лестер" не одержал ни одной победы в Премьер-Лиге.