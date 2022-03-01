Конте: "Проще побеждать в Европе, чем в Англии"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что в данный момент выигрывать трофеи на внутренней арене сложнее, чем в Европе.

Во вторник вечером "Тоттенхэм" проведет матч 5-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро". Это соревнование — последняя возможность для "шпор" завершить этот сезон не с пустыми руками.



Однако Конте понимает, насколько это сложно: чем дальше, тем выше вероятность попасть на команду топ-уровня.



"Как я уже говорил ранее, выигрывать трофеи в Англии очень сложно. В данный момент проще побеждать в Европе, чем в Англии".



"Когда ты добираешься до четвертьфинала, полуфинала, финала (внутренних кубковых соревнований), тебе противостоит команда, которая может сыграть в финале Лиги Чемпионов".



"Нам важно далеко продвинуться в Кубке Англии, как мы это сделали в Кубке Лиги. В финале Кубка Лиги играли "Челси" и "Ливерпуль", поэтому полуфинал — хороший результат для "Тоттенхэма" в данный момент".



"Кубок Англии — отличное соревнование, и прежде мне посчастливилось участвовать в его финале два года подряд. Я бы хотел продолжить эту традицию в "Тоттенхэме", особенно ради моих игроков, фанатов и клуба. Не только ради себя".



"Однако это будет непросто. Против "Мидлсбро" будет тяжелый матч, они выбили "Манчестер Юнайтед" из этого соревнования", — цитирует Конте TEAMtalk.