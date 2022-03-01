Гвардиола пообещал, что Зинченко сыграет с "Питерборо"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что украинский защитник Александр Зинченко сыграет против "Питерборо" в Кубке Англии.
Последние дни мысли Зинченко в основном были заняты кошмарными событиями, которые творятся на его родине. Александр активно высказывал свою позицию в социальных сетях и даже вышел в центр Манчестера на акцию в поддержку Украины.
В минувшую субботу 23-летний Зинченко так и не сыграл против "Эвертона" в Премьер-Лиге, однако Гвардиола собирается задействовать Александра против худший команды Чемпионшипа во вторник вечером.
"Он абсолютно в порядке. Для него это будет хорошая возможность сыграть и показать, почему он здесь. Он великолепный игрок, и ему нужно играть в футбол", — приводит слова Гвардиолы The Independent.
01.03.2022 09:00
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а что он родину свою защищать не едет?
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