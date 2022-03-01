Мерсон: "С Менди "Челси" выиграл бы Кубок Лиги"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил уверенность, что с Эдуаром Менди на воротах в серии послематчевых пенальти "Челси" выиграл бы финал Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Как и многие, Мерсон критикует решение главного тренера "Челси" Томаса Тухеля выпустить Кепу Аррисабалагу специально под 11-метровые.



Пол считает, что своей блестящей игрой в течение 120 минут Менди заслуживал остаться на воротах.



"Я лишь думаю, что ты играешь в очень опасную игру, если планируешь такого рода замену заранее. А эта замена определенно была запланирована еще до начала матча".



"Это был лучший матч, что я видел в исполнении Менди за "Челси". Он играл выдающимся образом, так зачем тебе было менять своего голкипера? Он проводит матч своей жизни, поймал кураж, чувствует себя непобедимым, а ты меняешь его".



"Легко говорить об этом после матча, но когда дело доходит до серии пенальти, то голкипер — единственный, кто не испытывает давления. Голкиперу терять нечего, но он может обрести все. Психологический груз целиком на бьющих игроках".



"Но когда ты делаешь такого рода замену, то все меняется местами. Теперь уже выходящий на замену голкипер под давлением, и именно это стало проблемой. Точно так же, как и три года назад, когда он отказался уходить с поля — все давление оказалось на нем, и здесь это повторилось".



"Я просто не понимаю этого. "Челси" завоевал бы Кубок Лиги, если бы Менди был в воротах. Я не вспомню, чтобы Кепа хоть раз приблизился к сейву. Салах всегда бьет влево, а Кепа прыгает в другую сторону. Пенальти Ван Дейка: Кепа стоит в правильной части ворот, но даже не приблизился к сейву. Он имел смутное представление, с чем столкнется. Нужно было готовиться".



"После своего перехода в "Челси" Менди выиграл все, а вдобавок он проводил матч своей жизни. Он играл на 10 баллов из 10, он был абсолютно неподражаем, поэтому он не может себя ни в чем винить — он сделал все", — пишет Мерсон в своей колонке.