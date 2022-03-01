"Ливерпуль" предупредил Цимикаса из-за плевка

"Ливерпуль" вынес предупреждение своему защитнику Костасу Цимикасу из-за инцидента во время церемонии награждения на "Уэмбли" в минувшее воскресенье.

Весь финальный матч Кубка Лиги против "Челси" Цимикас провел на скамейке запасных, но это не помешало ему принять участие в праздновании и церемонии награждения.



Как раз когда игроки "Ливерпуля" с медалями на шеях выстроились в шеренгу вдоль перил, Цимикас — к огромному неудовольствию зорких телезрителей — смачно плюнул в сторону сидений, расположенных под Королевской ложей "Уэмбли".



По информации Daily Mail, после этого инцидента с Костасом была проведена беседа. Клуб напомнил игроку о касающихся подобающего поведения обязанностях, прописанных в трудовом договоре.



Цимикас в свою очередь раскаялся и объяснил, что просто избавлялся от жевательной резинки, а не целенаправленно совершал плевок слюной.