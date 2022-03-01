МЮ рассматривает Осимхена на замену Роналду

Виктор Осимхен "Манчестер Юнайтед" рассматривает нападающего "Наполи" Виктора Осимхена на замену Криштиану Роналду.

Слухи о том, что Роналду может покинуть "Олд Траффорд" спустя один сезон после возвращения из "Ювентуса", ходят уже давно. Например, накануне появилась информация о "больших сомнениях" наставника МЮ Ральфа Рангника насчет 37-летнего португальца.

Также пресса продолжительное время спекулирует о том, что "красные дьяволы" собираются купить забивного нападающего грядущим летом — вроде Эрлинга Холанди из дортмундской "Боруссии" или Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Однако Daily Mail, ссылаясь на Rai Sport, утверждает, что целью "Юнайтед" может стать Осимхен, который в этом сезоне, первые два месяца которого он пропустил с травмой, забил 11 голов в 22 матчах.

Правда, договориться с "Наполи" будет непросто. Клуб Серии А хочет за 22-летнего нигерийца минимум 84 миллиона фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 01.03.2022 06:19 # bmw-e34
    Роналду пора в МЛС и уже давно.

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  2. naby-keita 01.03.2022 06:09 # naby-keita
    Роналду рассматривает Каррика вместо Рангника

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