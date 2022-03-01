Процесс передачи контроля над "Челси" приостановлен

Роман Абрамович Процесс передачи полномочий по управлению "Челси" от владельца клуба Романа Абрамовича попечительскому совету благотворительного фонда "синих" был поставлен на паузу.

Напомним, в минувшую субботу Абрамович объявил, что отходит от управления "Челси", и теперь руководить клубом будут шестеро попечителей.

Попечители оказались к этому совершенно не готовы, и минимум один из шести подумывает о том, чтобы подать в отставку, о чем сообщает The Times.

В данный момент попечители консультируются с юристами и хотят знать, возможна ли вообще такая передача контроля над футбольным клубом с правовой точки зрения.

Сейчас процесс передачи полномочий приостановлен. Попечители пока не дали свое согласие Абрамовичу.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2022 00:05

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