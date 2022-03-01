Процесс передачи контроля над "Челси" приостановлен

Процесс передачи полномочий по управлению "Челси" от владельца клуба Романа Абрамовича попечительскому совету благотворительного фонда "синих" был поставлен на паузу.

Напомним, в минувшую субботу Абрамович объявил, что отходит от управления "Челси", и теперь руководить клубом будут шестеро попечителей.



Попечители оказались к этому совершенно не готовы, и минимум один из шести подумывает о том, чтобы подать в отставку, о чем сообщает The Times.



В данный момент попечители консультируются с юристами и хотят знать, возможна ли вообще такая передача контроля над футбольным клубом с правовой точки зрения.



Сейчас процесс передачи полномочий приостановлен. Попечители пока не дали свое согласие Абрамовичу.