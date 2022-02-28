Марш — новый главный тренер "Лидса"

Джесси Марш "Лидс" объявил о назначении американца Джесси Марша своим новым главным тренером.

Лишь накануне "Лидс" попрощался с Марсело Бьелсой, который тренировал "белых" с 2018 года, но в последние недели совершенно утратил контроль над ситуацией.

Теперь спасать "Лидс" от вылета из Премьер-Лиги будет 48-летний Марш, который заключил контракт до июня 2025.

Марш сам был футболистом, поиграв за различные клубы МЛС и за сборную США. В качестве главного тренера Джесси поработал в "Нью-Йорк Ред Буллз", австрийском "Ред Булл" и "РБ Лейпциг".

Как раз "РБ Лейпциг" и был предыдущим местом работы Марша. Там Джесси продержался только пять месяцев, покинув клуб Бундеслиги в декабре.

"Мы приметили Джесси еще несколько лет назад, когда он трудился в Зальцбурге, и мы верим, что его философия и стиль футбола совпадают с нашими и очень хорошо подойдут игрокам", — сообщил спортивный директор "Лидса" Виктор Орта.

Добавим, дебют Марша состоится во время выезда к "Лестеру" в ближайшую субботу.


Метки Лидс, Марш, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1177

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 01.03.2022 00:08 # m-ballack
    наес хохлы вбросили про сухпайки, а бетарус повелся ахах

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  2. narcot 01.03.2022 00:05 # narcot
    Сука, пайки просрочены на 7 лет. БЛЯДЬ)

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  3. narcot 01.03.2022 00:04 # narcot
    &#10071;Российских солдат кормят просрочкой: пайками, срок годности которых закончился еще в 2015-м году.

    "Вы погибаете в Украине непонятно за что. Матери, заберите своих детей обратно в Россию, пока мы их тут не побили, пока они тут не сгнили. Малого того, что будут убиты, еще будут обосраными лежать. Ребята, идите домой, вас тут не ждали"

    "Освободителей" кормят хуже, чем свиней в Украине.

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  4. mafia 01.03.2022 00:03 # mafia
    всех с весной братишки!)

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  5. progressive 01.03.2022 00:02 # progressive
    Парень приехал из Израиля на Украину - получил пулю в упор от блюдка, которому правительство, выделило оружие для защиты.

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  6. thegodfather 01.03.2022 00:01 # thegodfather
    https://t.me/UkrainaOnlline/19572


    Баааля это позор

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  7. tursa 28.02.2022 23:55 # tursa
    куда кстати делся бизпись

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  8. thegodfather 28.02.2022 23:55 # thegodfather
    Бандермобиль это тема. Рекомендую. Скоро вся европа на них будет гасать

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  9. negan 28.02.2022 23:54 # negan
    Подробная карта расположения российских войск на территории Украины: https://sun9-26.userapi.com/c856524/v856524529/2ef11/peMnstGn3D8.jpg

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  10. thegodfather 28.02.2022 23:53 # thegodfather
    Завтра на своем бандермобиле поеду бандеросмузи делать для ваты.

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  11. englandonelove 28.02.2022 23:52 # englandonelove
    У рос армии пайки сроком годности до 10.02.2015
    Так вот че эти твари голодные по магазинам шастают и мародерствуют, Путин даже армию хваленую прокормить не может ахах

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  12. m-ballack 28.02.2022 23:50 # m-ballack
    Леол, РФ войска без телефонов вошли, а эти каждую перемогу бегут снимать, чтобы в тырнетик по скорее залить, а потом удивляются, хуль ракеты очередную позицию накрыли.

    Бля, как бы это по мягче хохлам объяснить...

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  13. mafia 28.02.2022 23:47 # mafia
    28.02.2022 23:39 #
    thegodfather

    Черкаш, хватит хуйню нести. А то пойдеш под мобилизацию со своей доблестю. Удобришь нашу земельку.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/91685/?c=1#c7516828




    орууу с этой воинственной мыши))) пидарастерка тяжелее надроченого члена на игры челси в своих руках ничего не держала хахахахах

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  14. skydreams 28.02.2022 23:44 # skydreams
    Зеленский: Челси чемпион!

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  15. skydreams 28.02.2022 23:44 # skydreams
    Путин: А был ли мальчик?

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  16. lancerlancer1 28.02.2022 23:41 # lancerlancer1
    Челси Чемпион!

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  17. m-ballack 28.02.2022 23:40 # m-ballack
    — В Киеве полностью запрещается продажа алкоголя с завтрашнего дня — мэр Киева Кличко;

    Пздц он тупорылый, канешн. Теперь руске достаточно просто алкашку к Киеву подвезти, чтобы население само все правительство им вынесло

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  18. liverfun 28.02.2022 23:32 # liverfun
    интересный вариант, но нынешний состав подбирался под какие-то супер умозаключения и видения бьелсы, команде сейчас не хватает баланса. последние месяцы эта была дырявая защита с неработающим нападением, при этом манера игры у лидса с явным уклоном в атаку.
    повезет, если марш выправит ситуацию и сохранит прописку в апл

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  19. thegodfather 28.02.2022 23:31 # thegodfather
    Так а хуле....рашка это азия, их и раньше стоило из лч и международных турниров исключить. Только чм. С китаем, индией, пакистаном пусть сражаются за возможность поиграть на чм.

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  20. englandonelove 28.02.2022 23:30 # englandonelove
    Че тут тоже продолжать ссать на русню?

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