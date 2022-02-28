Марш — новый главный тренер "Лидса"
"Лидс" объявил о назначении американца Джесси Марша своим новым главным тренером.
Лишь накануне "Лидс" попрощался с Марсело Бьелсой, который тренировал "белых" с 2018 года, но в последние недели совершенно утратил контроль над ситуацией.
Теперь спасать "Лидс" от вылета из Премьер-Лиги будет 48-летний Марш, который заключил контракт до июня 2025.
Марш сам был футболистом, поиграв за различные клубы МЛС и за сборную США. В качестве главного тренера Джесси поработал в "Нью-Йорк Ред Буллз", австрийском "Ред Булл" и "РБ Лейпциг".
Как раз "РБ Лейпциг" и был предыдущим местом работы Марша. Там Джесси продержался только пять месяцев, покинув клуб Бундеслиги в декабре.
"Мы приметили Джесси еще несколько лет назад, когда он трудился в Зальцбурге, и мы верим, что его философия и стиль футбола совпадают с нашими и очень хорошо подойдут игрокам", — сообщил спортивный директор "Лидса" Виктор Орта.
Добавим, дебют Марша состоится во время выезда к "Лестеру" в ближайшую субботу.
28.02.2022 23:00
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Последние комментарии:
наес хохлы вбросили про сухпайки, а бетарус повелся ахах
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Сука, пайки просрочены на 7 лет. БЛЯДЬ)
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❗Российских солдат кормят просрочкой: пайками, срок годности которых закончился еще в 2015-м году.
"Вы погибаете в Украине непонятно за что. Матери, заберите своих детей обратно в Россию, пока мы их тут не побили, пока они тут не сгнили. Малого того, что будут убиты, еще будут обосраными лежать. Ребята, идите домой, вас тут не ждали"
"Освободителей" кормят хуже, чем свиней в Украине.
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всех с весной братишки!)
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Парень приехал из Израиля на Украину - получил пулю в упор от блюдка, которому правительство, выделило оружие для защиты.
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https://t.me/UkrainaOnlline/19572
Баааля это позор
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куда кстати делся бизпись
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Бандермобиль это тема. Рекомендую. Скоро вся европа на них будет гасать
(ответить)
Подробная карта расположения российских войск на территории Украины: https://sun9-26.userapi.com/c856524/v856524529/2ef11/peMnstGn3D8.jpg
(ответить)
Завтра на своем бандермобиле поеду бандеросмузи делать для ваты.
(ответить)
У рос армии пайки сроком годности до 10.02.2015
Так вот че эти твари голодные по магазинам шастают и мародерствуют, Путин даже армию хваленую прокормить не может ахах
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Леол, РФ войска без телефонов вошли, а эти каждую перемогу бегут снимать, чтобы в тырнетик по скорее залить, а потом удивляются, хуль ракеты очередную позицию накрыли.
Бля, как бы это по мягче хохлам объяснить...
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28.02.2022 23:39 #
thegodfather
Черкаш, хватит хуйню нести. А то пойдеш под мобилизацию со своей доблестю. Удобришь нашу земельку.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/91685/?c=1#c7516828
орууу с этой воинственной мыши))) пидарастерка тяжелее надроченого члена на игры челси в своих руках ничего не держала хахахахах
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Зеленский: Челси чемпион!
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Путин: А был ли мальчик?
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Челси Чемпион!
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— В Киеве полностью запрещается продажа алкоголя с завтрашнего дня — мэр Киева Кличко;
Пздц он тупорылый, канешн. Теперь руске достаточно просто алкашку к Киеву подвезти, чтобы население само все правительство им вынесло
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интересный вариант, но нынешний состав подбирался под какие-то супер умозаключения и видения бьелсы, команде сейчас не хватает баланса. последние месяцы эта была дырявая защита с неработающим нападением, при этом манера игры у лидса с явным уклоном в атаку.
повезет, если марш выправит ситуацию и сохранит прописку в апл
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Так а хуле....рашка это азия, их и раньше стоило из лч и международных турниров исключить. Только чм. С китаем, индией, пакистаном пусть сражаются за возможность поиграть на чм.
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Че тут тоже продолжать ссать на русню?
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