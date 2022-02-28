Марш — новый главный тренер "Лидса"

"Лидс" объявил о назначении американца Джесси Марша своим новым главным тренером.

Лишь накануне "Лидс" попрощался с Марсело Бьелсой, который тренировал "белых" с 2018 года, но в последние недели совершенно утратил контроль над ситуацией.



Теперь спасать "Лидс" от вылета из Премьер-Лиги будет 48-летний Марш, который заключил контракт до июня 2025.



Марш сам был футболистом, поиграв за различные клубы МЛС и за сборную США. В качестве главного тренера Джесси поработал в "Нью-Йорк Ред Буллз", австрийском "Ред Булл" и "РБ Лейпциг".



Как раз "РБ Лейпциг" и был предыдущим местом работы Марша. Там Джесси продержался только пять месяцев, покинув клуб Бундеслиги в декабре.



"Мы приметили Джесси еще несколько лет назад, когда он трудился в Зальцбурге, и мы верим, что его философия и стиль футбола совпадают с нашими и очень хорошо подойдут игрокам", — сообщил спортивный директор "Лидса" Виктор Орта.



Добавим, дебют Марша состоится во время выезда к "Лестеру" в ближайшую субботу.