"Арсенал" отчитался о рекордном убытке за сезон 2020/21

"Арсенал" отчитался об убытке в 107.3 млн. фунтов за прошлый сезон.

Если быть точнее, то такой убыток — рекордный в своей истории — лондонский клуб понес за период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021. Это в два с лишним раза больше, чем в предыдущем сезоне.



"Арсенал" объясняет свою глубокую убыточность "существенным влиянием пандемии коронавируса" — большую часть сезона команда Микеля Артеты играла без зрителей, заработав с проведения матчей только 3.8 млн. фунтов (75 млн. фунтов годом ранее).



Также снизились и доходы от коммерческой деятельности — с 142.3 до 136.4 млн. фунтов. А вот зарплатная ведомость выросла на 9.9 млн. фунтов — до 244.4 млн. фунтов.



В отчетный период "канонироы" заработали с продаж игроков 14.8 млн. фунтов (63.8 млн. фунтов годом ранее).