Хассельбайнк удивлен, что Кейта не удалили в финале Кубка Лиги

Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что "Ливерпуль" должен был остаться вдесятером во втором тайме финала Кубка Лиги против "синих".

По словам Хассельбайнка, он остался крайне удивлен, что полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не получил даже желтой карточки за то, что шипами врезал по бедру защитнику "Челси" Трево Чалобе, которому после воскресного матча были наложены швы.



"Я удивлен, что об этом ничего не говорят. Если вы посмотрите на движение Кейна, то он замедляется, а затем идет в отбор и совершенно промахивается мимо мяча и очень сильно бьет оппонента".



"На мой взгляд, он подвергал опасности оппонента, и следовало показать красную карточку. Я не понимаю, почему ни рефери, ни VAR этого не увидели, потому что это был очень грубый фол. Я очень, очень удивлен", — сообщил Хассельбайнк в эфире Sky Sports.