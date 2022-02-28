Хассельбайнк удивлен, что Кейта не удалили в финале Кубка Лиги

Трево Чалоба и Наби Кейта Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что "Ливерпуль" должен был остаться вдесятером во втором тайме финала Кубка Лиги против "синих".

По словам Хассельбайнка, он остался крайне удивлен, что полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не получил даже желтой карточки за то, что шипами врезал по бедру защитнику "Челси" Трево Чалобе, которому после воскресного матча были наложены швы.

"Я удивлен, что об этом ничего не говорят. Если вы посмотрите на движение Кейна, то он замедляется, а затем идет в отбор и совершенно промахивается мимо мяча и очень сильно бьет оппонента".

"На мой взгляд, он подвергал опасности оппонента, и следовало показать красную карточку. Я не понимаю, почему ни рефери, ни VAR этого не увидели, потому что это был очень грубый фол. Я очень, очень удивлен", — сообщил Хассельбайнк в эфире Sky Sports.


Метки Кейта, Кубок Лиги, Ливерпуль, Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 21:00

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  1. meshuggah 28.02.2022 21:04 # meshuggah
    Наротированные подзалюпники хуле, был вахуе что даже жк не было

    (ответить)

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