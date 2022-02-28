Агуэро уверен, что "Сити" способен на требл

Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что "горожане" способны сделать требл в этом сезоне.

"Сити" досрочно выбыл из борьбы за Кубок Лиги, который накануне обрел своего нового обладателя, однако "горожане" с успехом продвигаются на трех других фронтах: в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов.



И хотя самому Агуэро это так и не удалось за его 10 лет в клубе, Серхио верит, что сейчас команда Хосепа Гвардиолы способна на историческое достижение.



"В "Манчестер Сити" мы хотели выигрывать все, каждый матч и каждый трофей, и теперь это навсегда в этом клубе".



"Думаю, "Манчестер Сити" находится в замечательном положении, чтобы снова выиграть Премьер-Лигу, а также у них хорошие шансы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Выиграть все три трофея будет сложно, но я думаю, это возможно".



"Такого рода требл стал бы огромным достижением, и в этом сезоне у них есть команда и тренер для этого", — сообщил Агуэро Stake.