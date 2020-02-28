Рангник испытывает "большие сомнения" насчет Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник испытывает "большие сомнения" насчет готовности Криштиану Роналду быть основным нападающим команды в следующем сезоне.

Роналду является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне, забив 14 голов в своих первых 20 матчах, однако в 10 последних играх Криштиану отличился только однажды.



Кроме того, ранее в феврале Роналду исполнилось 37, и Рангник, летом переходящий на должность консультанта клуба, опасается, что "красные дьяволы" просто не смогут положиться Криштиану в следующем сезоне.



Роналду очень бурно реагирует каждый раз, когда остается вне стартового состава или его меняют по ходу матча, поэтому Криштиану едва ли согласится на роль игрока ротации, которая ему может быть уготована на "Олд Траффорд" в следующем сезоне.