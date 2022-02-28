Самые дорогие абонементы в Премьер-Лиге становятся еще дороже

"Арсенал" объявил о повышении цен на все сезонные абонементы в преддверии кампании 2022/23.

И хотя в процентном отношении подорожание не является таким уж значительным — в среднем около 4%, — нужно сказать, что сезонные абонементы на "Эмирейтс" и так являются самыми дорогими в Премьер-Лиге.



Теперь самый доступный абонемент "канониров" будет стоить 927 фунтов. Он предусматривает посещение только 19 домашних матчей команды Микеля Артеты в Премьер-Лиге (48.70 фунтов за матч).



Стандартный абонемент, включающий в себя все домашние матчи, будет стоить 1,219 фунтов. Но он подорожает на 49 фунтов, если "Арсенал" квалифицируется в Лигу Чемпионов. Для Лиги Европы добавка составит 44 фунта.



Также "Арсенал" объявил о скидке в 25 процентов на билеты для болельщиков в возрасте от 19 до 21 года.



Добавим, что последний раз лондонский клуб объявлял о повышении цен на абонементы еще в 2014 году.