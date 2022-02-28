FA потребовала от Эллиотта объяснений насчет файера
FA потребовала объяснений от юного полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта по поводу празднования им победы в финале Кубка Лиги над "Челси".
Появившись на замену на 79-й минуте на "Уэмбли" накануне, Эллиотт стал первым 18-летним игроком, принявшим участие в финале какого-либо большого соревнования за "Ливерпуль".
Своим точным ударом Харви помог "красным" вырвать победу в серии послематчевых пенальти, а во время празднования юный футболист был замечен на поле с подожженным красным файером.
Как сообщает Liverpool Echo, Ассоциация обратилась к Эллиотту за объяснениями насчет использования пиротехники.
Добавим, что изначально Эллиотта даже не было в заявке "Ливерпуля", однако в последний момент Харви был добавлен в число запасных из-за травмы на разминке Тиаго Алькантары.
28.02.2022 17:00
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Последние комментарии:
Какое же конченое FA...
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эллиот красава
вернуться после тяжелейшей травмы, сходу заиграть и взять трофей дорогого стоит
а на предвзятое отношение может класть хуй, который пусть и дальше сосут и сити и челси
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полтора ситявых хуесоса тут как тут. Разминайте жопы, скоро скинем вас с первого места. Сруманк твоя жопа уже готова принять Тополь-М?
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Этот портовый выродок подверг огромной опасности зрителей, своих собственных партнеров и судей, все еще находившихся на поле. Взорвавшийся фаер мог нанести серьезные травмы всем вокруг!
Считаю справедливым будет немедленная дисквалификация клуба ЛФК и аннулирование их победы в кубке!
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Властелинам все можно суки
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только колбасный даун мог додуматься до такой ху*ни как файеры
необходимо наказать скузнявую потаскушку
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Вонючие ебанаты, какое объяснение может быть, победа в финале турнира, матч окончен. На трибуне раньше зажгли, и кто их пропустил тогда?
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