FA потребовала от Эллиотта объяснений насчет файера

Харви Эллиотт FA потребовала объяснений от юного полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта по поводу празднования им победы в финале Кубка Лиги над "Челси".

Появившись на замену на 79-й минуте на "Уэмбли" накануне, Эллиотт стал первым 18-летним игроком, принявшим участие в финале какого-либо большого соревнования за "Ливерпуль".

Своим точным ударом Харви помог "красным" вырвать победу в серии послематчевых пенальти, а во время празднования юный футболист был замечен на поле с подожженным красным файером.

Как сообщает Liverpool Echo, Ассоциация обратилась к Эллиотту за объяснениями насчет использования пиротехники.

Добавим, что изначально Эллиотта даже не было в заявке "Ливерпуля", однако в последний момент Харви был добавлен в число запасных из-за травмы на разминке Тиаго Алькантары.


Метки FA, Кубок Лиги, Ливерпуль, Челси, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1024

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bushwacka 28.02.2022 17:38 # bushwacka
    Какое же конченое FA...

    (ответить)

  2. superperez101 28.02.2022 17:37 # superperez101
    эллиот красава
    вернуться после тяжелейшей травмы, сходу заиграть и взять трофей дорогого стоит
    а на предвзятое отношение может класть хуй, который пусть и дальше сосут и сити и челси

    (ответить)

  3. dexter 28.02.2022 17:32 # dexter
    полтора ситявых хуесоса тут как тут. Разминайте жопы, скоро скинем вас с первого места. Сруманк твоя жопа уже готова принять Тополь-М?

    (ответить)

  4. superglor 28.02.2022 17:22 # superglor
    Этот портовый выродок подверг огромной опасности зрителей, своих собственных партнеров и судей, все еще находившихся на поле. Взорвавшийся фаер мог нанести серьезные травмы всем вокруг!

    Считаю справедливым будет немедленная дисквалификация клуба ЛФК и аннулирование их победы в кубке!

    (ответить)

  5. chr1s8rown 28.02.2022 17:14 # chr1s8rown
    Властелинам все можно суки

    (ответить)

  6. true-manc 28.02.2022 17:09 # true-manc
    только колбасный даун мог додуматься до такой ху*ни как файеры
    необходимо наказать скузнявую потаскушкуПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  7. mancunia-planet 28.02.2022 17:05 # mancunia-planet
    Вонючие ебанаты, какое объяснение может быть, победа в финале турнира, матч окончен. На трибуне раньше зажгли, и кто их пропустил тогда?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: