FA потребовала от Эллиотта объяснений насчет файера

FA потребовала объяснений от юного полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта по поводу празднования им победы в финале Кубка Лиги над "Челси".

Появившись на замену на 79-й минуте на "Уэмбли" накануне, Эллиотт стал первым 18-летним игроком, принявшим участие в финале какого-либо большого соревнования за "Ливерпуль".



Своим точным ударом Харви помог "красным" вырвать победу в серии послематчевых пенальти, а во время празднования юный футболист был замечен на поле с подожженным красным файером.



Как сообщает Liverpool Echo, Ассоциация обратилась к Эллиотту за объяснениями насчет использования пиротехники.



Добавим, что изначально Эллиотта даже не было в заявке "Ливерпуля", однако в последний момент Харви был добавлен в число запасных из-за травмы на разминке Тиаго Алькантары.