"Эвертон" подал жалобу в Премьер-Лигу на судейство

Родри "Эвертон" подал официальную жалобу на судейство и потребовал извинений после неназначенного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В минувшую субботу "Эвертон" потерпел домашнее поражение 0:1 от действующего чемпиона Премьер-Лиги, а главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард разразился гневной тирадой по поводу оставшейся безнаказанной игры рукой полузащитником "горожан" Родри.

Этим "Эвертон" не ограничился. Сегодня утром исполнительный директор мерсисайдского клуба Дениз Барретт‑Баксендейл подала официальную жалобу в Премьер-Лигу, выразив недовольство качеством судейства в последних матчах, а не только в субботу.

Также "Эвертон" потребовал извинений для Лэмпарда и его игроков насчет неназначенного пенальти, о чем сообщает The Athletic.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 16:00

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  1. dexter 28.02.2022 16:40 # dexter
    Давно пора выкинуть арабскую цистерну из всех европейских турниров.

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  2. gerrard08 28.02.2022 16:38 # gerrard08
    Правильно и сделал. Сколько можно тащить эту сранную бензоколонку?

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  3. vals1702 28.02.2022 16:27 # vals1702
    судью лишить лицензии пожизненно

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  4. true-manc 28.02.2022 16:04 # true-manc
    не было там пенальти, если хоть сколько нибудь включать мозг и понимать биомеханику человеческого тела в момент движения.

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  5. ian 28.02.2022 16:03 # ian
    Как сказал Гвардиола: сильный убивает слабого (в их случае, путем денег).

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  6. lfcmikki14 28.02.2022 16:03 # lfcmikki14
    Все верно. Чистое пенальти. Только местным сектантам это неочевидно.

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