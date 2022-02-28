"Эвертон" подал жалобу в Премьер-Лигу на судейство
"Эвертон" подал официальную жалобу на судейство и потребовал извинений после неназначенного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
В минувшую субботу "Эвертон" потерпел домашнее поражение 0:1 от действующего чемпиона Премьер-Лиги, а главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард разразился гневной тирадой по поводу оставшейся безнаказанной игры рукой полузащитником "горожан" Родри.
Этим "Эвертон" не ограничился. Сегодня утром исполнительный директор мерсисайдского клуба Дениз Барретт‑Баксендейл подала официальную жалобу в Премьер-Лигу, выразив недовольство качеством судейства в последних матчах, а не только в субботу.
Также "Эвертон" потребовал извинений для Лэмпарда и его игроков насчет неназначенного пенальти, о чем сообщает The Athletic.
28.02.2022 16:00
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Давно пора выкинуть арабскую цистерну из всех европейских турниров.
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Правильно и сделал. Сколько можно тащить эту сранную бензоколонку?
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судью лишить лицензии пожизненно
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не было там пенальти, если хоть сколько нибудь включать мозг и понимать биомеханику человеческого тела в момент движения.
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Как сказал Гвардиола: сильный убивает слабого (в их случае, путем денег).
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Все верно. Чистое пенальти. Только местным сектантам это неочевидно.
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