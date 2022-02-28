Абрамович решил стать миротворцем

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович неожиданно стал миротворцем и сейчас пытается остановить войну на Украине.

Угроза невиданных санкций уже заставила Абрамовича отойти от управления "Челси". Кроме того, накануне клуб российского миллиардера выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.

А сейчас Роман пытается поспособствовать достижению компромисса в ходе чрезвычайных переговоров делегаций России и Украины.

"Я могу подтвердить, что с Романом Абрмовичем связалась украинская сторона за поддержкой для установления перемирия, и с тех пор он пытается этого достичь".

"Учитывая то, что находится на кону, вы можете понять, почему мы не комментировали ни эту ситуацию, ни его участие. Спасибо", — приводит слова официального представителя Абрамовича The Telegraph.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 15:00

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  1. chr1s8rown 28.02.2022 15:11 # chr1s8rown
    Евоей собака в рот ебал гпенсы

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  2. skydreams 28.02.2022 15:10 # skydreams
    ВЕЛИКИЙ! ВЕЛИЧАЙШИЙ!

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  3. apolikarium 28.02.2022 15:08 # apolikarium
    Либо врёт, как научился у Путлера, либо решил кидануть своего хозяина и примкнуть к победителям

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  4. asnural 28.02.2022 15:07 # asnural
    А гле великий миротвлрец назарьаев

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