Абрамович решил стать миротворцем

Владелец "Челси" Роман Абрамович неожиданно стал миротворцем и сейчас пытается остановить войну на Украине.

Угроза невиданных санкций уже заставила Абрамовича отойти от управления "Челси". Кроме того, накануне клуб российского миллиардера выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.



А сейчас Роман пытается поспособствовать достижению компромисса в ходе чрезвычайных переговоров делегаций России и Украины.



"Я могу подтвердить, что с Романом Абрмовичем связалась украинская сторона за поддержкой для установления перемирия, и с тех пор он пытается этого достичь".



"Учитывая то, что находится на кону, вы можете понять, почему мы не комментировали ни эту ситуацию, ни его участие. Спасибо", — приводит слова официального представителя Абрамовича The Telegraph.