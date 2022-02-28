Абрамович решил стать миротворцем
Владелец "Челси" Роман Абрамович неожиданно стал миротворцем и сейчас пытается остановить войну на Украине.
Угроза невиданных санкций уже заставила Абрамовича отойти от управления "Челси". Кроме того, накануне клуб российского миллиардера выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.
А сейчас Роман пытается поспособствовать достижению компромисса в ходе чрезвычайных переговоров делегаций России и Украины.
"Я могу подтвердить, что с Романом Абрмовичем связалась украинская сторона за поддержкой для установления перемирия, и с тех пор он пытается этого достичь".
"Учитывая то, что находится на кону, вы можете понять, почему мы не комментировали ни эту ситуацию, ни его участие. Спасибо", — приводит слова официального представителя Абрамовича The Telegraph.
28.02.2022 15:00
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Евоей собака в рот ебал гпенсы
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ВЕЛИКИЙ! ВЕЛИЧАЙШИЙ!
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Либо врёт, как научился у Путлера, либо решил кидануть своего хозяина и примкнуть к победителям
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А гле великий миротвлрец назарьаев
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