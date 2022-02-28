Невилл жалеет, что согласился тренировать "Валенсию"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что ему не следовало соглашаться на работу главным тренером "Валенсии".
Четыре кошмарных месяца во главе "Валенсии" в 2015 году напрочь отбили у Невилла желание тренировать. Оглядываясь теперь назад, Гари чувствует, что не был готов к этой работе.
"Я не хотел становиться главным тренером. Я должен был сказать "нет". Это было не для меня, я был недостаточно опытен".
"Рой Кин постоянно злится от того, что люди получают работу, не заслуживая ее. Так вот я не заслуживал ту работу. Это один из крупнейших клубов в Испании. Я не говорил на местном языке, не знал лигу, не знал культуру, не знал ничего", — цитирует Невилла Manchester Evening News.
28.02.2022 14:00
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