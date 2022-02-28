Невилл жалеет, что согласился тренировать "Валенсию"

Гари Невилл Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что ему не следовало соглашаться на работу главным тренером "Валенсии".

Четыре кошмарных месяца во главе "Валенсии" в 2015 году напрочь отбили у Невилла желание тренировать. Оглядываясь теперь назад, Гари чувствует, что не был готов к этой работе.

"Я не хотел становиться главным тренером. Я должен был сказать "нет". Это было не для меня, я был недостаточно опытен".

"Рой Кин постоянно злится от того, что люди получают работу, не заслуживая ее. Так вот я не заслуживал ту работу. Это один из крупнейших клубов в Испании. Я не говорил на местном языке, не знал лигу, не знал культуру, не знал ничего", — цитирует Невилла Manchester Evening News.


Метки Валенсия, Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 597



Поиск: