Каррагер почувствоал себя "идиотом" из-за Келлехера

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал себя "идиотом" за то, что усомнился в решении главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа сыграть финал Кубка Лиги с Кувином Келлехером на воротах.

Решение Клоппа не выпускать своего первого номера Алиссона на воскресный матч против "Челси" было поставлено Каррагером под вопрос еще до начала игры.



Однако теперь Джейми считает "героем" 23-летнего Келлехера, который не пропустил за 120 минут и реализовал решающий пенальти в послематчевой серии 11-метровых.



"Слушайте, победить могла любая из команд. Это был действительно упорный матч. А серия пенальти и некоторые из 11-метровых были абсолютно не из этого мира, поэтому очередь дошла до голкиперов".



"Я был идиотом, когда до матча слегка усомнился в решении Юргена Клоппа сыграть с Келлехером".



"Теперь он мой герой. Кто еще может быть героем, когда матч длится так долго? Этот парень — герой. Реализовать последний пенальти и принести клубу трофей..."



"Как я и сказал, "Челси" играл очень хорошо, "Ливерпуль" играл очень хорошо. Две великолепных команды, но кому-нибудь было суждено проиграть", — сообщил Каррагер в эфире.