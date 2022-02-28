Гвардиола: "Возможно, придется выиграть все оставшиеся матчи для чемпионства"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде, возможно, придется выиграть все свои оставшиеся матчи, чтобы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Победа 0:1 над "Эвертоном" в минувшую субботу позволила "Сити" восстановить шестиочковое преимущество над преследующим "Ливерпулем".



Однако "красные" имеют матч в запасе, а в апреле отправятся на "Этихад". По словам Гвардиолы, в этой ситуации любая потеря очков может стать роковой для "горожан".



"Это не первый раз, когда мы оказываемся в подобной ситуации, и предыдущий опыт нас кое-чему научил".



"Если ты хочешь стать чемпионом Премьер-Лиги и опередить такого конкурента, как "Ливерпуль", который не собирается терять очки, тогда ты должен добиваться результата почти в каждом матче".



"Мы почувствовали это в прошлом и должны сделать это в нынешнем году. Нынешний год — не исключение".



"Остается 11 матчей, и мы точно знаем, что нам нужно сделать. Нам нужно выиграть их все или почти все, чтобы стать чемпионом".



"Каждый матч будет невероятно тяжелой битвой, и в каждом матче ты должен осознавать, что в случае потери очков стать чемпионом будет сложно", — цитирует Гвардиолу The Independent.