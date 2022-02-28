Гвардиола: "Возможно, придется выиграть все оставшиеся матчи для чемпионства"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде, возможно, придется выиграть все свои оставшиеся матчи, чтобы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Победа 0:1 над "Эвертоном" в минувшую субботу позволила "Сити" восстановить шестиочковое преимущество над преследующим "Ливерпулем".

Однако "красные" имеют матч в запасе, а в апреле отправятся на "Этихад". По словам Гвардиолы, в этой ситуации любая потеря очков может стать роковой для "горожан".

"Это не первый раз, когда мы оказываемся в подобной ситуации, и предыдущий опыт нас кое-чему научил".

"Если ты хочешь стать чемпионом Премьер-Лиги и опередить такого конкурента, как "Ливерпуль", который не собирается терять очки, тогда ты должен добиваться результата почти в каждом матче".

"Мы почувствовали это в прошлом и должны сделать это в нынешнем году. Нынешний год — не исключение".

"Остается 11 матчей, и мы точно знаем, что нам нужно сделать. Нам нужно выиграть их все или почти все, чтобы стать чемпионом".

"Каждый матч будет невероятно тяжелой битвой, и в каждом матче ты должен осознавать, что в случае потери очков стать чемпионом будет сложно", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 12:00

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  1. true-manc 28.02.2022 12:08 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. jjflash68 28.02.2022 12:07 # jjflash68
    Сидит на деревянном ливерпульском страпоне , от которого у него вся жопа в занозах и пиздит.

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