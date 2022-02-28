Попечители "Челси" пока не соглашались брать на себя управление клубом
Попечители благотворительного фонда "Челси" могут отказаться принять на себя управление клубом со "Стэмфорд Бридж".
Напомним, в минувшую субботу владелец "Челси" Роман Абрамович объявил, что отходит от управления клубом и передает соответствующие полномочия попечительскому совету благотворительного фонда "синих".
По информации The Telegraph, попечители фонда, включая тренера женской команды "Челси" Эмму Хейс, узнали об этом из новостей и не имели предварительной договоренности с клубом.
Более того, попечители пока не согласились принять на себя управление "Челси", поскольку это несет в себе определенные репутационные риски.
Попечители не хотят выступать заградительным щитом для Абрамовича, оказавшегося под санкционным ударом, и в ближайшее время будут вести переговоры с "Челси" о поиске решения.
28.02.2022 10:00
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ахаха, как прокаженный этот уебищный клуб футболят
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Надеюсь этот недоклуб забанят. Пусть лучше деньги простых россиян вернуться обратно
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Ну хоть 20 лет были в топе. Теперь, без бабла Романа Аркадьевича вернутся на свое историческое место ...
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конфискуют ведь - не спрячешься
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