Попечители "Челси" пока не соглашались брать на себя управление клубом

Роман Абрамович Попечители благотворительного фонда "Челси" могут отказаться принять на себя управление клубом со "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в минувшую субботу владелец "Челси" Роман Абрамович объявил, что отходит от управления клубом и передает соответствующие полномочия попечительскому совету благотворительного фонда "синих".

По информации The Telegraph, попечители фонда, включая тренера женской команды "Челси" Эмму Хейс, узнали об этом из новостей и не имели предварительной договоренности с клубом.

Более того, попечители пока не согласились принять на себя управление "Челси", поскольку это несет в себе определенные репутационные риски.

Попечители не хотят выступать заградительным щитом для Абрамовича, оказавшегося под санкционным ударом, и в ближайшее время будут вести переговоры с "Челси" о поиске решения.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 10:00

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  1. mixmaster 28.02.2022 10:33 # mixmaster
    ахаха, как прокаженный этот уебищный клуб футболят

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  2. xah 28.02.2022 10:15 # xah
    Надеюсь этот недоклуб забанят. Пусть лучше деньги простых россиян вернуться обратно

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  3. ivan-tns 28.02.2022 10:15 # ivan-tns
    Ну хоть 20 лет были в топе. Теперь, без бабла Романа Аркадьевича вернутся на свое историческое место ...

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  4. vals1702 28.02.2022 10:05 # vals1702
    конфискуют ведь - не спрячешься

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