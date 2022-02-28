Фердинанд не ожидает, что Конте останется в "Тоттенхэме"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд не ожидает, что Антонио Конте будет тренировать "Тоттенхэм" в следующем сезоне.

Наа днях Конте сперва усомнился в своем будущем, а затем заверил, что останется в "Тоттенхэме".



Однако Фердинанду кажется, что эта работа не оправдала ожиданий Антонио, и после окончания сезона итальянец соберет чемоданы.



"Исходя из того, что я вижу в медиа и какими игроками он обладает, я не думаю, что он все еще будет в клубе к концу лета".



"Думаю, он уйдет со спокойной душой. Он словно говорит: "Слушайте, я не знал, что это настолько плохо". Он не тот, кто будет оглядываться назад с сожалением".



"Я буду очень удивлен, если он останется", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.