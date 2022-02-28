Рэднапп: "Выпустить Кепу на серию пенальти было дурацкой идеей"
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп раскритиковал решение главного тренера "Челси" Томаса Тухеля выпустить голкипера Кепу Аррисабалагу специально на серию пенальти в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".
После того, как Эдуар Менди блестяще отыграл свои 120 минут на "Уэмбли", Тухель решил убрать своего первого номера и довериться Кепе в серии 11-метровых.
Однако Кепа не отразил ни одного из 11 ударов, в том числе от своего визави Кувина Келлехера, а когда очередь дошла до 27-летнего испанца бить самому, он промахнулся.
Этот промах стал роковым для "Челси", однако Рэднапп в первую очередь винит Тухеля.
"Мне не понравилось это. Это была дурацкая идея. Думаю, это тот случай, когда не нужно чересчур умничать. Ты лишь усложняешь".
"Как можно говорить, что с Менди в воротах они тоже могли бы не выиграть? Это чепуха — Кепа даже ни разу не приблизился к тому, чтобы отразить удар".
"Менди – один из лучших голкиперов в мире. А ты берешь и выпускаешь вместо него Кепу. Это нелепо", — сообщил Рэднапп в эфире.
28.02.2022 08:00
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