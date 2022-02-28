Тухель уверен, решение Абрамовича на него не повлияет

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что отход от дел владельца клуба Романа Абрамовича никак на него не повлияет.

Накануне воскресного финала Кубка Лиги Абрамович объявил, что передает управление "Челси" попечительскому совету благотворительного фонда "синих".



После поражения от "Ливерпуля" на "Уэмбли" Тухель высказался на эту тему, дав понять, что его прямыми начальниками все равно являются другие люди.



"Думаю, это ничего не изменит для меня в плане ежедневной рутины. Таково мое понимание этого".



"Я нахожусь в близком контакте с Мариной (Грановской) и Петром Чехом, руководя первой командой футбольного клуба "Челси" и прикладывая все усилия для достижения побед в матчах".



"Думаю, это не изменится после того, что случилось вчера", — цитирует Тухеля The Independent.