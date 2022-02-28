Клопп: "Келлехер — лучший запасной голкипер в мире"

Кувин Келлехер Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Кувина Келлехера "лучшим запасным голкипером в мире".

Решив рискнуть и сыграть в финале Кубка Лиги с Келлехером на воротах вместо Алиссона, Клопп не прогадал. Кувин совершил несколько блестящих сейвов в течение 120 минут, а затем реализовал решающий пенальти в послематчевой серии 11-метровых.

После победы Клопп отметил и игру Кувина в этом отдельно взятом матче, и прогресс 23-летнего ирландца в целом.

"Он проделал тот еще путь от мальчика, которым я его увидел впервые, до мужчины, которым он является сегодня".

"На мой взгляд, Алиссон Бекер — лучший голкипер в мире. Есть много хороших голкиперов, но он безумно хорош. А Келлехер — лучший запасной голкипер в мире, особенно для нашего стиля игры".

"Он провел невероятный матч. Две недели назад люди спрашивали меня, дам ли я ему практику перед финалом, чтобы войти в ритм, и до того момента я даже не задумывался об этом".

"Такова судьба молодого запасного голкипера: быть готовым, когда ты потребуешься. Сегодня вечером он сыграл абсолютно невероятно. Я могу вспомнить два невероятных сейва".

"Он доказал, что решение выпустить его было абсолютно правильным, а во время сказочной серии пенальти он продемонстрировал весь спектр своих навыков".

"Он первоклассным ударом завершил эту серию пенальти", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Келлехер, Клопп, Кубок Лиги, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 06:00

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