Клопп: "Келлехер — лучший запасной голкипер в мире"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Кувина Келлехера "лучшим запасным голкипером в мире".

Решив рискнуть и сыграть в финале Кубка Лиги с Келлехером на воротах вместо Алиссона, Клопп не прогадал. Кувин совершил несколько блестящих сейвов в течение 120 минут, а затем реализовал решающий пенальти в послематчевой серии 11-метровых.



После победы Клопп отметил и игру Кувина в этом отдельно взятом матче, и прогресс 23-летнего ирландца в целом.



"Он проделал тот еще путь от мальчика, которым я его увидел впервые, до мужчины, которым он является сегодня".



"На мой взгляд, Алиссон Бекер — лучший голкипер в мире. Есть много хороших голкиперов, но он безумно хорош. А Келлехер — лучший запасной голкипер в мире, особенно для нашего стиля игры".



"Он провел невероятный матч. Две недели назад люди спрашивали меня, дам ли я ему практику перед финалом, чтобы войти в ритм, и до того момента я даже не задумывался об этом".



"Такова судьба молодого запасного голкипера: быть готовым, когда ты потребуешься. Сегодня вечером он сыграл абсолютно невероятно. Я могу вспомнить два невероятных сейва".



"Он доказал, что решение выпустить его было абсолютно правильным, а во время сказочной серии пенальти он продемонстрировал весь спектр своих навыков".



"Он первоклассным ударом завершил эту серию пенальти", — цитирует Клоппа Evening Standard.