Тухель: "Кепа не виноват, виноват я"
Главный тренер "Челси" Томас Тухеля взял на себя ответственность за осечку голкипера Кепы Аррисабалаги в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".
Выпущенный специально под серию пенальти Кепа не только не отразил ни одного из 11 ударов по своим воротам, но и смазал свою попытку, отправив мяч в небеса. В результате победу на "Энфилде" одержал "Ливерпуль".
Тем не менее, Тухель предлагает винить его, а не Кепу. Кроме того, Томас отмечает, что никто не может знать, как сложилась бы серия пенальти, останься Эдуар Менди на воротах.
"Это я принимаю решения, и я не могу изменить свои решения после того, как становится известен результат".
"Мы не знаем, что случилось бы, если бы Эду остался на поле. Кепа не виноват, виноват я, потому что это я принимаю решения".
"Иногда у тебя получается, иногда — нет. Такова жизнь футбольного тренера", — цитирует Тухеля Daily Express.
28.02.2022 00:05
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еще бы Канте поставил в раму на пенки
Кепа там как ребенок смотрелся
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Да лан, игра же- сказал бы я, если на месте Кепы был бы другой вратарь
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Маунт два топовых момента запорол
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Где-где Ливерпуль одержал победу?
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