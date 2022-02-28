Тухель: "Кепа не виноват, виноват я"

Главный тренер "Челси" Томас Тухеля взял на себя ответственность за осечку голкипера Кепы Аррисабалаги в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Выпущенный специально под серию пенальти Кепа не только не отразил ни одного из 11 ударов по своим воротам, но и смазал свою попытку, отправив мяч в небеса. В результате победу на "Энфилде" одержал "Ливерпуль".



Тем не менее, Тухель предлагает винить его, а не Кепу. Кроме того, Томас отмечает, что никто не может знать, как сложилась бы серия пенальти, останься Эдуар Менди на воротах.



"Это я принимаю решения, и я не могу изменить свои решения после того, как становится известен результат".



"Мы не знаем, что случилось бы, если бы Эду остался на поле. Кепа не виноват, виноват я, потому что это я принимаю решения".



"Иногда у тебя получается, иногда — нет. Такова жизнь футбольного тренера", — цитирует Тухеля Daily Express.