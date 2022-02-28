Тухель: "Кепа не виноват, виноват я"

Эдуар Менди и Кепа Аррисабалага Главный тренер "Челси" Томас Тухеля взял на себя ответственность за осечку голкипера Кепы Аррисабалаги в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Выпущенный специально под серию пенальти Кепа не только не отразил ни одного из 11 ударов по своим воротам, но и смазал свою попытку, отправив мяч в небеса. В результате победу на "Энфилде" одержал "Ливерпуль".

Тем не менее, Тухель предлагает винить его, а не Кепу. Кроме того, Томас отмечает, что никто не может знать, как сложилась бы серия пенальти, останься Эдуар Менди на воротах.

"Это я принимаю решения, и я не могу изменить свои решения после того, как становится известен результат".

"Мы не знаем, что случилось бы, если бы Эду остался на поле. Кепа не виноват, виноват я, потому что это я принимаю решения".

"Иногда у тебя получается, иногда — нет. Такова жизнь футбольного тренера", — цитирует Тухеля Daily Express.


Метки Аррисабалага, Кубок Лиги, Ливерпуль, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1052

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 28.02.2022 00:46 # yxaxaxaxaxa
    еще бы Канте поставил в раму на пенки
    Кепа там как ребенок смотрелся

    (ответить)

  2. beatles-red 28.02.2022 00:26 # beatles-red
    Да лан, игра же- сказал бы я, если на месте Кепы был бы другой вратарь

    (ответить)

  3. ganinilyha 28.02.2022 00:15 # ganinilyha
    Маунт два топовых момента запорол

    (ответить)

  4. perdzilla 28.02.2022 00:11 # perdzilla
    Где-где Ливерпуль одержал победу?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: