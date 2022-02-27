FA объявила бойкот сборным России

FA объявила о бойкоте сборными Англии всех возрастов матчей против России "в обозримом будущем".

В опубликованном во время воскресного финала Кубка Лиги заявлении Ассоциация объясняет, что приняла это решение "из солидарности с Украиной".



Данный бойкот, касается международных матчей против России на всех возрастных уровнях, а также женщин и людей с инвалидностью.



Добавим, что это не единственная плохая новость для сборной России, которую ФИФА сегодня обязала играть свои матчи на нейтральной территории, без флага, без гимна и под названием "сборная РФС".