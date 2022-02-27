FA объявила бойкот сборным России
FA объявила о бойкоте сборными Англии всех возрастов матчей против России "в обозримом будущем".
В опубликованном во время воскресного финала Кубка Лиги заявлении Ассоциация объясняет, что приняла это решение "из солидарности с Украиной".
Данный бойкот, касается международных матчей против России на всех возрастных уровнях, а также женщин и людей с инвалидностью.
Добавим, что это не единственная плохая новость для сборной России, которую ФИФА сегодня обязала играть свои матчи на нейтральной территории, без флага, без гимна и под названием "сборная РФС".
27.02.2022 23:00
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Слава УКРАИНЕ, юнва
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А фифа нет, так что сосите бибу
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россия на страпоне!!!
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