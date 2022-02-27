FA объявила бойкот сборным России

FA FA объявила о бойкоте сборными Англии всех возрастов матчей против России "в обозримом будущем".

В опубликованном во время воскресного финала Кубка Лиги заявлении Ассоциация объясняет, что приняла это решение "из солидарности с Украиной".

Данный бойкот, касается международных матчей против России на всех возрастных уровнях, а также женщин и людей с инвалидностью.

Добавим, что это не единственная плохая новость для сборной России, которую ФИФА сегодня обязала играть свои матчи на нейтральной территории, без флага, без гимна и под названием "сборная РФС".


Метки FA, сборная Англии, сборная России, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 840

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 27.02.2022 23:45 # tigerpool
    Слава УКРАИНЕ, юнва

    (ответить)

  2. ganinilyha 27.02.2022 23:22 # ganinilyha
    А фифа нет, так что сосите бибу

    (ответить)

  3. true-manc 27.02.2022 23:01 # true-manc
    россия на страпоне!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: