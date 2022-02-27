"Ливерпуль" завоевал Кубок Лиги

"Ливерпуль" в девятый раз в своей истории завоевал Кубок Лиги, одержав победу над "Челси" в финале только в серии послематчевых пенальти.

Главный тренер "синих" Томас Тухель снарядил на ворота Эдуара Менди, а не игравшего в предыдущих раундах Кепу Аррисабалагу. Выздоровевший Рис Джеймс оказался среди запасных, рядом с Ромелу Лукаку.



На ворота "красных" ожидаемо отправился Кувин Келлехер. Диогу Жота залечил лодыжку, но начал матч в запасе. В самый последний момент Юрген Клопп был вынужден поменять получившего травму на разминке Тиаго Алькантару на Наби Кейта.



Первый реальный момент возник на шестой минуте, когда Кристиан Пулишич расстреливал Келлехера в упор после передачи Сесара Аспиликуэты с правого края штрафной, однако Кувин отразил шедший прямо в него мяч.



Постепенно "Ливерпуль" стал обозначать некоторое преимущество, но ко взятию ворот приблизился только на 30-й минуте. Быть бы голу, если бы не Менди, отразивший и дальний удар Менди, и добивание в упор Садио Мане.



Спустя пять минут осевшему на своей половине поля "Челси" удалось огрызнуться контратакой. Кай Хаверц вышел один на один с Келлехером и подсек мяч, но Кувин пальцами отвел угрозу от своих ворот. Вдобавок лайнсмен уже поднял свой флажок.



Концовка первого тайма тайма была отмечена еще одним острым выпадом "синих", но выведенный на удар Мейсон Маунт даже не попал в створ.



Точность подвела Маунта и в начале второго тайма. Мейсон вновь оказался на убойной позиции, но направил мяч в штангу.



"Ливерпуль" слегка проспал начало второй половины матча, но затем пришел в себя. На 64-й минуте Мохамед Салах даже вырвался один на один и подсек мяч перед Келлехером, однако снаряд был остановлен Тиаго Силвой, хотя и так и не попадал в створ.



Спустя еще три минуты "красные" забили. Трент Александер-Арнольд навесил со штрафного к дальней штанге, Мане сделал скидку вдоль ворот, а Жоэль Матип головой поразил цель с метра. Однако гол не был засчитан — находившийся вне игры Виргил Ван Дейк выступил помехой.



"Ливерпуль" продолжил атаковать, но и "Челси" старался не отставать. На 78-й минуте "синие" ответили своим голом — тоже отмененным. Хаверц с близкого расстояния поразил ворота головой, однако ранее уже был зафиксирован офсайд у Тимо Вернера.



Концовка основного времени вышла зажигательной, но пара спасений Менди и сейв Келлехера после удара в упор Лукаку не позволили счету быть открытым.



В экстра-таймах "красные" выглядели робко — их соперник атаковал острее, а Лукаку и Хаверц даже забили по голу, однако оба раза вмешался пресловутый офсайд.



Перед самой серией пенальти Тухель выпустил Кепу, и тот не только не отразил ни одного из 10 ударов, но и не забил свой. "Ливерпуль" победил по пенальти.



Матч получился чрезвычайно насыщенным, несмотря на счет 0:0 по итогам 120 минут. Чего стоят только четыре отмененных гола и серия пенальти с ударами обоих голкиперов.



"Челси" — "Ливерпуль" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 11:10



Серия пенальти: Милнер (гол) — Алонсо (гол), Фабиньо (гол) — Лукаку (гол), Ван Дейк (гол) — Хаверц (гол), Александер-Арнольд (гол) — Джеймс (гол), Салах (гол) — Жоржиньо (гол), Жота (гол) — Рюдигер (гол), Ориги (гол) — Канте (гол), Робертсон (гол) — Вернер (гол), Эллиотт (гол) — Силва (гол), Конате (гол) — Чалоба (гол), Келлехер (гол) — Аррисабалага (выше).



"Челси": Менди (Аррисабалага 120), Чалоба, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс 57), Канте, Ковачич (Жоржиньо 105), Алонсо, Маунт (Лукаку 74), Хаверц, Пулишич (Вернер 74).



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матип (Конате 90), Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт 79), Кейта (Милнер 80), Диас (Ориги 97), Салах, Мане (Жота 80).



Предупреждения: Ковачич, Канте, Хаверц — Александер-Арнольд.