Невилл раскритиковал "трусливого" Абрамовича

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал владельца "Челси" Романа Абрамовича за заявление об уходе от управления клубом.

Накануне Абрамович объявил, что теперь управлять "Челси" будет попечительский совет благотворительного фонда "синих".



Невилл находит этот поступок "трусливым" и считает, что российский миллиардер просто прячется за других людей, пытаясь обманом увести "Челси" из под санкционного удара.



"Возможно, мне и другим, кто видел это заявление, оно не показалось благородным жестом, правильным шагом".



"Да и посмотрите на попечителей фонда: тренер женской команды "Челси" Эмма Хейз, основатель (антирасистской организации) Kick It Out Пиара Пауэр, Джон Девайн... Вполне очевидно, что они не будут управлять "Челси".



"Одной из самых умных вещей, которые делал Роман Абрамович в последние 20 лет, было не разговаривать, не делать заявлений".



"Это же заявление оставило больше вопросов, чем ответов. Думаю, это трусливый подход, это пас в больницу для тех хороших людей, что сидят в попечительском совете".



"Вполне очевидно, что Абрамович сам управляет клубом совместно с Мариной Грановской и Петром Чехом, которые занимаются футбольной стороной".



"Эти владельцы клубов "большой шестерки" оторваны от реальности. Они думают, что могут собрать команду сообразительных пиарщиков и пускать пыль в глаза, но это не работает".



"Благотворительный фонд "Челси" ни за что не будет управляет клубом, и я не понимаю, почему Роман Абрамович сделал это заявление. Если он и хотел что-нибудь сказать, то лучше бы сказал, поддерживает он войну на Украине или нет", — сообщил Невилл в эфире.