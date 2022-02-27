Байи стал целью для "Барселоны"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи стал трансферной целью для "Барселоны".

В 2017 году "Юнайтед" потратил 30 миллионов фунтов на приобретение Байи у "Вильярреала", однако Эрик так и не смог стать основным игроком на "Олд Траффорд".



Из-за конкуренции со стороны Харри Магуайра, Рафаэля Варана и Виктора Линделефа 27-летний ивуариец провел только 10 матчей за "красных дьяволов" в этом сезоне с учетом всех соревнований, включая лишь три появления в старте в рамках Премьер-Лиги.



Сейчас у Байи остается два года по контракту, и "Барселона" готова попытаться переманить Эрика, который из-за дефицита игровых минут чувствует себя несчастным в "Юнайтед".



Daily Star предполагает, что "дьяволы" поросят за Байи около тех 30 млн. фунтов, за которые сами и купили Эрика.