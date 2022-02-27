"Вест Хэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4
"Вест Хэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиге, одержав победу 1:0 над "Вулверхэмптоном".
До воскресенья "молотобойцы" могли похвастать лишь одной победой в пяти последних матчах чемпионата.
Однако в воскресенье команда Дэвида Мойеса поправила свое положение, переиграв "волков" благодаря единственному голу Томаша Соучека около часовой отметки.
Победа 1:0 позволила "Вест Хэму" приблизиться к удерживающему четвертую позицию "Манчестер Юнайтед" на расстояние в два очка.
"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
27.02.2022 19:00
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в топ4 конечно не попадет, но оставит скам позади
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