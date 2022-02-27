"Вест Хэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиге, одержав победу 1:0 над "Вулверхэмптоном".

До воскресенья "молотобойцы" могли похвастать лишь одной победой в пяти последних матчах чемпионата.



Однако в воскресенье команда Дэвида Мойеса поправила свое положение, переиграв "волков" благодаря единственному голу Томаша Соучека около часовой отметки.



Победа 1:0 позволила "Вест Хэму" приблизиться к удерживающему четвертую позицию "Манчестер Юнайтед" на расстояние в два очка.



"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче