Хендерсон настроен прервать трофейную серию "Челси"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил о решительном настрое прервать трофейную серию "Челси".

Ни в прошлом, ни пока что в этом сезоне "Ливерпуль" не завоевал ни одного трофея, тогда как "Челси" с конца мая успел выиграть Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



В преддверии воскресного финала Кубка Лиги на "Уэмбли" Хендерсон выразил надежду, что его команда сможет остановить "синих" и начать свою победную полосу.



"Челси" выиграл несколько трофеев за последний год, и они на очень хорошем ходу. Мы по себе знаем, что, выиграв один трофей, ты своего рода продолжаешь и продолжаешь. На этой волне ты можешь выиграть еще один-два трофея, и кажется, именно это с ними случилось после Лиги Чемпионов".



"Наша задача в том, чтобы остановить это в воскресенье и вернуться домой с трофеем. Мы сделаем абсолютно все для этого", — цитирует Хендерсона The Telegraph.