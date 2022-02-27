Лужный откладывает возвращение в Британию

Бывший защитник "Арсенала" Олег Лужный заявил, что откладывает свое возвращение в Великобританию ради помощи родной Украине.

В свое время Лужный провел четыре сезона за "Арсенал", завоевав титул Премьер-Лиги в 2001/02, а также один год отыграл за "Вулверхэмптон".



Последние годы Лужный пробует себя на тренерском поприще. Олег планировал приехать в Англию и поработать с одним из местных клубов, но прямо сейчас у него есть дело поважнее.



"Здесь (на Украине) ужасная ситуация. Я хотел приехать в Великобританию, чтобы тренировать, но прежде всего я буду твердо стоять и сражаться за свой народ, свою страну и демократию".



"Все мы надеемся, что это скоро закончится, потому что гибнут невинные люди, а семьи разъединяются. К нам вторглись и разрушили нашу страну, и ради чего? Нам нужно оставаться единым целым и покончить с этой преступной войной", — сообщил Лужный Sky Sports.