Лужный откладывает возвращение в Британию
Бывший защитник "Арсенала" Олег Лужный заявил, что откладывает свое возвращение в Великобританию ради помощи родной Украине.
В свое время Лужный провел четыре сезона за "Арсенал", завоевав титул Премьер-Лиги в 2001/02, а также один год отыграл за "Вулверхэмптон".
Последние годы Лужный пробует себя на тренерском поприще. Олег планировал приехать в Англию и поработать с одним из местных клубов, но прямо сейчас у него есть дело поважнее.
"Здесь (на Украине) ужасная ситуация. Я хотел приехать в Великобританию, чтобы тренировать, но прежде всего я буду твердо стоять и сражаться за свой народ, свою страну и демократию".
"Все мы надеемся, что это скоро закончится, потому что гибнут невинные люди, а семьи разъединяются. К нам вторглись и разрушили нашу страну, и ради чего? Нам нужно оставаться единым целым и покончить с этой преступной войной", — сообщил Лужный Sky Sports.
27.02.2022 17:00
Просмотров: 300
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мужик, патриот! Далеко нам до украинцев! Слава Украине!
(ответить)
Слава Герою!!!
россия будет на страпоне!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий