"Челси" сделал заявление по ситуации на Украине и нарвался на критику
"Челси" навлек на себя критику со стороны общественности после заявления насчет войны на Украине.
В попытке уклониться от санкционного удара, накануне владелец "Челси" Роман Абрамович объявил о передаче управления клубом попечительскому совету благотворительного фонда "синих".
Как отмечает The Telegraph, заявление Абрамовича не имеет никакого юридического смысла. "Челси" не уведомлял Премьер-Лигу о смене контролирующего клуб лица. "Синими" продолжает руководить Марина Грановская, доверенное лицо Романа.
Помимо обвинений в лукавстве, в адрес Абрамовича посыпались обвинения касательно его роли в событиях на Украине. Романа как близкого президенту России Владимиру Путину олигарха фактически назвали одним из спонсоров войны, на что "Челси" поспешил отреагировать.
"Ситуация на Украине ужасает и опустошает. Мысли футбольного клуба "Челси" с каждым на Украине. Каждый в клубе молится за мир", — говорится в заявлении "синих".
Тот факт, что в своем свежем заявлении "Челси" никак не осудил действия России, да и вообще не упомянул Россию, вызвало огромное возмущение у общественности, даже у болельщиков лондонского клуба.
27.02.2022 16:00
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Последние комментарии:
Слава УКРАИНЕ!
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Я согласен с критикой клуба. Нельзя пытаться удержаться на двух стульях как Шарий какой-нибудь. Здесь должно быть однозначное осуждение РФ, Пыни и его фашистского режима.
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ничего не сказали = виноваты, так что ли?) дичь)
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Болею за клуб много лет. Но не знал, что они пидоры как и правительство России
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Вчера эти ебланы в инсте выступали против насильства, выдав Аспиликуэте соответствующую табличку. Сук больные нарвались на критику, когда все адекватные клубы выступили в поддержку Украине и против войны!
Понимаю, что футбол - часть политики, но какими пидорасами нужно быть, чтобы слебо выгораживать спонсора тысячи погибших.
Гори в аду, Абрамович!
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Россияне, вы пришли с войной на украинскую землю.
Но мы вам уже тысячу раз говорили, что не НА, а В!
Места в украинской земле вам всем хватит.
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Да что вы говорите и что в чем тут плохого Челси футбольный клуб а не политическая что вы ожидали когда клуб управляет русский и что они должны были написать про России вы бы в их местах тоже самое написали бы от страха потери работы умники тут сидят пишет и с какого хрена вы говорите про команду который ни как не имеет отношение войны перестаньте обсуждать про футбольного клуба
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Слава Украине! Казахи с ВАМИ!
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Ебаные чмошники. Пидоры конченые. Пусть в Киев сейчас приедут уебки.
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