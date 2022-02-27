"Челси" сделал заявление по ситуации на Украине и нарвался на критику

"Челси" навлек на себя критику со стороны общественности после заявления насчет войны на Украине.

В попытке уклониться от санкционного удара, накануне владелец "Челси" Роман Абрамович объявил о передаче управления клубом попечительскому совету благотворительного фонда "синих".



Как отмечает The Telegraph, заявление Абрамовича не имеет никакого юридического смысла. "Челси" не уведомлял Премьер-Лигу о смене контролирующего клуб лица. "Синими" продолжает руководить Марина Грановская, доверенное лицо Романа.



Помимо обвинений в лукавстве, в адрес Абрамовича посыпались обвинения касательно его роли в событиях на Украине. Романа как близкого президенту России Владимиру Путину олигарха фактически назвали одним из спонсоров войны, на что "Челси" поспешил отреагировать.



"Ситуация на Украине ужасает и опустошает. Мысли футбольного клуба "Челси" с каждым на Украине. Каждый в клубе молится за мир", — говорится в заявлении "синих".



Тот факт, что в своем свежем заявлении "Челси" никак не осудил действия России, да и вообще не упомянул Россию, вызвало огромное возмущение у общественности, даже у болельщиков лондонского клуба.