"Челси" сделал заявление по ситуации на Украине и нарвался на критику

Челси "Челси" навлек на себя критику со стороны общественности после заявления насчет войны на Украине.

В попытке уклониться от санкционного удара, накануне владелец "Челси" Роман Абрамович объявил о передаче управления клубом попечительскому совету благотворительного фонда "синих".

Как отмечает The Telegraph, заявление Абрамовича не имеет никакого юридического смысла. "Челси" не уведомлял Премьер-Лигу о смене контролирующего клуб лица. "Синими" продолжает руководить Марина Грановская, доверенное лицо Романа.

Помимо обвинений в лукавстве, в адрес Абрамовича посыпались обвинения касательно его роли в событиях на Украине. Романа как близкого президенту России Владимиру Путину олигарха фактически назвали одним из спонсоров войны, на что "Челси" поспешил отреагировать.

"Ситуация на Украине ужасает и опустошает. Мысли футбольного клуба "Челси" с каждым на Украине. Каждый в клубе молится за мир", — говорится в заявлении "синих".

Тот факт, что в своем свежем заявлении "Челси" никак не осудил действия России, да и вообще не упомянул Россию, вызвало огромное возмущение у общественности, даже у болельщиков лондонского клуба.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2022 16:00

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  1. gigant 27.02.2022 17:02 # gigant
    Слава УКРАИНЕ!

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  2. hachidlo 27.02.2022 16:58 # hachidlo
    Я согласен с критикой клуба. Нельзя пытаться удержаться на двух стульях как Шарий какой-нибудь. Здесь должно быть однозначное осуждение РФ, Пыни и его фашистского режима.

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  3. gucman 27.02.2022 16:54 # gucman
    ничего не сказали = виноваты, так что ли?) дичь)

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  4. grom-hay988 27.02.2022 16:53 # grom-hay988
    Болею за клуб много лет. Но не знал, что они пидоры как и правительство России

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  5. yela 27.02.2022 16:53 # yela
    Вчера эти ебланы в инсте выступали против насильства, выдав Аспиликуэте соответствующую табличку. Сук больные нарвались на критику, когда все адекватные клубы выступили в поддержку Украине и против войны!
    Понимаю, что футбол - часть политики, но какими пидорасами нужно быть, чтобы слебо выгораживать спонсора тысячи погибших.
    Гори в аду, Абрамович!

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  6. steven-torres 27.02.2022 16:53 # steven-torres
    Россияне, вы пришли с войной на украинскую землю.
    Но мы вам уже тысячу раз говорили, что не НА, а В!

    Места в украинской земле вам всем хватит.

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  7. dilfay92 27.02.2022 16:50 # dilfay92
    Да что вы говорите и что в чем тут плохого Челси футбольный клуб а не политическая что вы ожидали когда клуб управляет русский и что они должны были написать про России вы бы в их местах тоже самое написали бы от страха потери работы умники тут сидят пишет и с какого хрена вы говорите про команду который ни как не имеет отношение войны перестаньте обсуждать про футбольного клуба

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  8. liverpool123456 27.02.2022 16:31 # liverpool123456
    Слава Украине! Казахи с ВАМИ!

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  9. royal-sovereign 27.02.2022 16:27 # royal-sovereign
    Ебаные чмошники. Пидоры конченые. Пусть в Киев сейчас приедут уебки.

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