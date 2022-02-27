"Лидс" уволил Бьелсу
"Лидс" уволил своего главного тренера Марсело Бьелсу после затяжной серии неудачных результатов.
Бьелса возглавил "Лидс" в июне 2018. Прошлый сезон стал первым для клуба с "Элланд Роуд" в Премьер-Лиге за 16 лет, причем подопечные Бьелсы финишировали на девятой позиции.
Однако этот сезон складывается гораздо хуже для "Лидса", который проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 17:2 и оказался в двух очках от зоны вылета.
В сложившейся ситуации боссы "Лидса" решили действовать немедленно. Уже в ближайшее время на место Бьелсы должен быть назначен экс-наставник "РБ Лейпциг", "Ред Булл" и "Нью-Йорк Ред Буллз" Джесси Марш.
"Это тяжелейшее решение, что я когда-либо принимал за свое время в "Лидсе", учитывая успехи Марсело в клубе".
"При Марсело в качестве главного тренера мы провели три невероятных сезона, вернув хорошие времена на "Элланд Роуд". Он изменил культуру клуба и вернул нам победный дух", — сообщил президент "Лидса" Андреа Радриццани.
27.02.2022 15:00
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Он играл, как будто у него игроки калибра Барсы 2008 года.
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Всем пофиг что в клубе большая проблема с травмами?
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