"Лидс" уволил Бьелсу

"Лидс" уволил своего главного тренера Марсело Бьелсу после затяжной серии неудачных результатов.

Бьелса возглавил "Лидс" в июне 2018. Прошлый сезон стал первым для клуба с "Элланд Роуд" в Премьер-Лиге за 16 лет, причем подопечные Бьелсы финишировали на девятой позиции.



Однако этот сезон складывается гораздо хуже для "Лидса", который проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 17:2 и оказался в двух очках от зоны вылета.



В сложившейся ситуации боссы "Лидса" решили действовать немедленно. Уже в ближайшее время на место Бьелсы должен быть назначен экс-наставник "РБ Лейпциг", "Ред Булл" и "Нью-Йорк Ред Буллз" Джесси Марш.



"Это тяжелейшее решение, что я когда-либо принимал за свое время в "Лидсе", учитывая успехи Марсело в клубе".



"При Марсело в качестве главного тренера мы провели три невероятных сезона, вернув хорошие времена на "Элланд Роуд". Он изменил культуру клуба и вернул нам победный дух", — сообщил президент "Лидса" Андреа Радриццани.