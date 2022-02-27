"Лидс" уволил Бьелсу

Марсело Бьелса "Лидс" уволил своего главного тренера Марсело Бьелсу после затяжной серии неудачных результатов.

Бьелса возглавил "Лидс" в июне 2018. Прошлый сезон стал первым для клуба с "Элланд Роуд" в Премьер-Лиге за 16 лет, причем подопечные Бьелсы финишировали на девятой позиции.

Однако этот сезон складывается гораздо хуже для "Лидса", который проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 17:2 и оказался в двух очках от зоны вылета.

В сложившейся ситуации боссы "Лидса" решили действовать немедленно. Уже в ближайшее время на место Бьелсы должен быть назначен экс-наставник "РБ Лейпциг", "Ред Булл" и "Нью-Йорк Ред Буллз" Джесси Марш.

"Это тяжелейшее решение, что я когда-либо принимал за свое время в "Лидсе", учитывая успехи Марсело в клубе".

"При Марсело в качестве главного тренера мы провели три невероятных сезона, вернув хорошие времена на "Элланд Роуд". Он изменил культуру клуба и вернул нам победный дух", — сообщил президент "Лидса" Андреа Радриццани.


Метки Бьелса, Лидс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. rustemb14 27.02.2022 15:38 # rustemb14
    Он играл, как будто у него игроки калибра Барсы 2008 года.

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  2. bes-ter 27.02.2022 15:20 # bes-ter
    Всем пофиг что в клубе большая проблема с травмами?

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