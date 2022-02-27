Мерсон призвал "Арсенал" продать Смит-Роу и Сака, если те откажутся от новых контрактов
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал лондонский клуб продать полузащитников Эмиля Смит-Роу и Букайо Сака, если те не подпишут новые контракты.
В данный момент от контракта Сака остается еще два года, тогда как трудовой договор Смит-Роу и вовсе истекает в 2026 году.
Однако Мерсон считает, что "Арсенал" должен как можно скорее наградить своих воспитанников, играющих все более важную роль на поле, улучшенными контрактами, иначе в будущем удержать их будет гораздо тяжелее.
"Это первоклассные игроки, и от них в значительной степени зависит, финиширует ли "Арсенал" в топ-4 в этом сезоне. Однако я думаю, "Арсенал" должен решить вопрос с их будущим сейчас".
"Они должны уже сейчас обсуждать новые пятилетние контракты. Заключите с ними новые сделки, а если они не захотят, тогда продайте их летом".
"Нельзя с этим тянуть и позволить, чтобы они дождались конца своих действующих контрактов и ушли бесплатно. Прощупайте почву, потому что на них должен быть спрос".
"Представьте, как это воодушевит фанатов "Арсенала", если вы подпишете два этих пятилетних контракта. Ты почувствуешь, что "Арсенал" движется в правильном направлении и может быть спокоен за свое будущее".
"Сака и Смит-Роу оба отличились против "Брентфорда". Сразу после матча я бы позвонил их агентам и сказал: "Сколько вы хотите?"
"Эти парни заслуживают прибавки к зарплате. И большой прибавки. Они — это будущее "Арсенала", и нужно заключить с ними новые контракты как можно скорее".
"Сделайте это сейчас. Не заставляйте их ждать. Потому что с "Арсеналом" это всегда одинаково: ожидание, ожидание, ожидание. Я переживаю, что они уйдут", — сообщил Мерсон Daily Star.
27.02.2022 14:00
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Последние комментарии:
Кажется, Мерсон уже в конец йебанулся. Смит-Роу, между прочим, только полгода назад подписал улучшенный контракт. А про Сака ещё не к спеху говорить.
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Мерсон если продать этих двоих то за арсенал твой дедушка будет играть?
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Заголовок неправильно передает его слова
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верно мыслит
пора уже учиться зарабатывать на трансферах
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Обоих в Челси.
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Мерсон а не пошёл бы ты на куй с такими предложениями?
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