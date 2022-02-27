Мерсон призвал "Арсенал" продать Смит-Роу и Сака, если те откажутся от новых контрактов

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал лондонский клуб продать полузащитников Эмиля Смит-Роу и Букайо Сака, если те не подпишут новые контракты.

В данный момент от контракта Сака остается еще два года, тогда как трудовой договор Смит-Роу и вовсе истекает в 2026 году.



Однако Мерсон считает, что "Арсенал" должен как можно скорее наградить своих воспитанников, играющих все более важную роль на поле, улучшенными контрактами, иначе в будущем удержать их будет гораздо тяжелее.



"Это первоклассные игроки, и от них в значительной степени зависит, финиширует ли "Арсенал" в топ-4 в этом сезоне. Однако я думаю, "Арсенал" должен решить вопрос с их будущим сейчас".



"Они должны уже сейчас обсуждать новые пятилетние контракты. Заключите с ними новые сделки, а если они не захотят, тогда продайте их летом".



"Нельзя с этим тянуть и позволить, чтобы они дождались конца своих действующих контрактов и ушли бесплатно. Прощупайте почву, потому что на них должен быть спрос".



"Представьте, как это воодушевит фанатов "Арсенала", если вы подпишете два этих пятилетних контракта. Ты почувствуешь, что "Арсенал" движется в правильном направлении и может быть спокоен за свое будущее".



"Сака и Смит-Роу оба отличились против "Брентфорда". Сразу после матча я бы позвонил их агентам и сказал: "Сколько вы хотите?"



"Эти парни заслуживают прибавки к зарплате. И большой прибавки. Они — это будущее "Арсенала", и нужно заключить с ними новые контракты как можно скорее".



"Сделайте это сейчас. Не заставляйте их ждать. Потому что с "Арсеналом" это всегда одинаково: ожидание, ожидание, ожидание. Я переживаю, что они уйдут", — сообщил Мерсон Daily Star.